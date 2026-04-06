Kilo verme yolculuğunda "istikrar mı, çeşitlilik mi?" tartışması sürerken, Eshaan Karde adlı bir adamın uyguladığı yöntem sosyal medyada gündem oldu. Karde, 60 gün boyunca aynı beslenme planına sadık kalarak 82 kilodan 70 kiloya düştü.

Birçok kişi için diyet yapmak; karmaşık tarifler, pahalı malzemeler ve bitmek bilmeyen kalori hesapları anlamına gelir. Ancak Eshaan Karde, bu süreci "matematiksel bir rutin" haline getirerek iki ayda yaklaşık 12 kilo vermeyi başardı.

3 Mart 2026’da paylaştığı dönüşüm hikayesi, sürdürülebilir diyet arayanlar için yeni bir tartışma başlattı.

KAÇAMAK YOK

Karde, başarısının sırrını "istikrar" olarak tanımlıyor. Yoğun günlerde sadece küçük protein değişimleri yaptığını belirten Karde, beslenme disiplinini şu sözlerle özetliyor:

"Bu diyete %90 oranında sadık kaldım. Şeker, cips veya bisküvi gibi işlenmiş gıdalara hayatımda yer vermedim. Hedefime odaklandım ve rutini bozmadım."

1500 Kalorilik "Sihirli" Rutin: İşte O Menü

Eshaan'ın diyet planı, vücudun ihtiyaç duyduğu makro besinleri (protein, karbonhidrat, yağ) gün içine dengeli bir şekilde yaymaya dayanıyor.

1. Kahvaltı: Güne Yüksek Proteinle Başlamak

Sabah öğününde enerji seviyesini yüksek tutmak için karbonhidrat ve proteini birleştirdi:

1 ölçek peynir altı suyu proteini

Proteinli yulaf ve 150 ml süt

Besin Değeri: 35g Protein | 35g Karbonhidrat | 8g Yağ

2. Öğle Yemeği: Dengeli Enerji Deposu

Günün en yoğun saatleri için daha doyurucu bir tercih:

200 gr tavuk göğsü (veya vejetaryenler için paneer peyniri)

2 adet tam buğday roti (lavaş benzeri ekmek)

Taze salata ve hafif sos

3. Akşam Üstü: Kritik Eşik

Diyetlerin en çok bozulduğu saatlerde Eshaan "akıllı atıştırmalık" yöntemini seçti:

1 adet taze meyve ve bir avuç kuru yemiş

5 adet yumurta beyazı

4. Akşam Yemeği: Hafif ve Onarıcı

Uykudan önce metabolizmayı yormamak adına karbonhidratı minimuma indirdi:

200 gr tavuk veya paneer salatası

Besin Değeri: 45g Protein | Sadece 5g Karbonhidrat

Eshaan, protein kaynağı olarak tavuk yerine "Paneer" (Hint peyniri) kullananlar için de verileri paylaştı. Ancak peynir bazlı diyetin yağ oranının daha yüksek olduğuna dikkat çekti:

Besin Değeri Tavuk Menüsü Paneer (Vejetaryen)

Protein ~150-155 g ~130-135 g

Yağ ~35-40 g ~90-95 g

Kalori ~1450 kcal ~1750 kcal