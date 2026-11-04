FON krizinin ardından Borsa İstanbul’da hem yatırımcısı sayısı azalıyor hem de borsada kalan yatırımcıların portföyleri sıfırlanıyor. Hisse senedi portföyü 0-1 lira arasında olan borsa yatırımcısı sayısı ağustos ayında 117 bin 596’yken, ekimde 210 bin 601’e çıkarak yüzde 79 oranında arttı.

Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun ekim ayına ilişkin yatırımcı istatistikleri fon ve hisse senetlerindeki manipülasyonun borsaya etkilerini ortaya koydu. Ağustos-ekim döneminde hisse yatırımcısı sayısı 256 bin 639 kişi azalarak 6.5 milyona geriledi. Daha geriye gidildiğinde ise 2023 sonunda borsadaki yatırımcı sayısı 8.5 milyonu aşmıştı. O tarihten bu yana geçen 2.5 yılda yatırımcı sayısı 2 milyon kişi azaldı ve neredeyse her 4 yatırımcıdan 1’i borsadan çıktı.

666 BİNLİK DÜŞÜŞ

Borsadaki 6.5 milyon yatırımcının ise portföyü eriyor. Ağustos-ekim arasında portföyü 0-1 lira arasında olan yatırımcı sayısı yüzde 79’luk artışla 210 bini aştı. Borsa yatırımı 2-100 lira arasında olanların sayısı yüzde 11’lik yükselişle 1.3 milyon kişiye yaklaşırken, 101-1000 lira grubundaki yatırımcısı sayısı da yüzde 22.8’lik artışla 1 milyon 20 bin kişiye ulaştı.

1001 liranın üzerinde hisse yatırımı olanların sayısı ise 2 ayda 666 bin kişi azalarak 4 milyona indi. Borsadaki en büyük yatırımcıları gösteren 10 milyon liranın üzerindeki portföylerin sayısı 2 ayda 3’te 1 oranında azaldı.