İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap Derneği soruşturması kapsamında tutuklanan fenomen Oğuzhan Uğur hakkında yeni karar çıktı.
Soruşturma kapsamında tutuklanan Uğur'un dosyası, tutukluluk incelemesi kapsamında yeniden değerlendirildi.
Yapılan incelemenin ardından Oğuzhan Uğur'un tutukluluk halinin devamına karar verildi.
YAKLAŞIK İKİ AYDIR TUTUKLU
Uğur, soruşturma kapsamında "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla 21 Temmuz 2026'da tutuklanmıştı.
Uğur halen Çorlu Karatepe Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor.