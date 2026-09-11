Piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı gece seansında 109,98 dolar seviyesine yükselerek 20 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Petrolde haftalık yükseliş yüzde 13'e yaklaştı. Eylüldeki artış ise yüzde 18 oldu. Brent petrol bugün sabah seansında TSİ 08.06'sa 107,24 dolar seviyesinde bulunuyor.

Petrol fiyatlarını etkileyen son gelişmelere bakıldığında, Hürmüz Boğazı çevresinde ABD ile İran arasındaki gerilimin tırmanmasının yanı sıra İran destekli Husilerin Suudi Arabistan’daki enerji tesislerine yönelik saldırıları ve Kızıldeniz rotasındaki risklerin artması, arz endişelerini güçlendirdi.

SUUDİ PETROLÜNDE ALARM ZİLLERİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın Kazma Dağı’na (Pickaxe Mountain) ilişkin saldırı uyarısında bulunması da bölgede jeopolitik risk priminin yüksek kalmasına neden oluyor.

Diğer yandan Suudi Arabistan’ın, ağustos ayında petrol üretiminin 1990'dan bu yana en düşük seviyeye gerilediğini bildirmesi de tansiyonu yükseltti.

ABD’DE GALON FİYATI 6 DOLARI AŞTI

Uzmanlar, son gelişmelerin Hürmüz Boğazı’nın ötesine taşındığına ve daha geniş bir coğrafyada uzun süreli arz kesintilerine yol açabileceğine dikkat çekiyor. İran’ın çatışmayı uzun bir döneme yayma eğiliminde olduğu da ifade ediliyor.

Bu arada petroldeki sert yükselişin ardından ABD’de dizel yakıtın ulusal ortalama fiyatı perşembe günü ilk kez galon başına 6 doların üzerine çıktı. Uzmanlar, dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin’in de alımlarını artırması halinde petrol fiyatlarındaki yükselişin mevcut tabloda devam edebileceği uyarısında bulunuyor.

147,5 DOLARLA ZİRVE YAPMIŞTI

Petrol fiyatlarında zirve seviye 2008 yılında 147,5 dolarla test edilmişti. Yakın geçmişte ise 2022’de Rusya-Ukrayna savaşının başlarında petrol 138 dolara kadar yükselmişti. Bu yıl Orta Doğu’daki gerilimin sıcak çatışmaya döndüğü mart ayında Brent fiyatı varil başına en yüksek 119,50 doları görmüştü.

‘AŞIRI ALIM’ BÖLGESİNDE

Petrolde bugün itibarıyla 200 günlük ortalama 86,65 dolar ve 50 günlük ortalama 90,50 dolarda bunuyor. Teknik olarak “aşırı alım” bölgelerine yaklaşan mevcut fiyatlar, her iki ortalamanın da oldukça üzerinde bir seyre işaret ediyor. Analistler 110 doların önemli bir direnç olduğunu, bu direncin aşılması halinde bu yılki zirvelere doğru hareketlilik riskinin artabileceği uyarısında bulunuyor.