AYTAÇ ŞAŞMAZ SERRA ARITÜRK AŞK YAŞIYOR İDDİASI
Aytaç Şaşmaz ve Serra Arıtürk’ün yakınlığı magazin gündeminin yeni konusu oldu. İkilinin “Kaosun Anatomisi” dizisinin setinde başlayan arkadaşlığının aşka dönüştüğü ve birlikte katıldıkları gala görüntülerinin ortaya çıktığı öğrenildi.
SET ARKADAŞLIĞI AŞKA DÖNÜŞTÜ
Ünlü oyuncular Aytaç Şaşmaz ve Serra Arıtürk’ün aşk yaşadığı ortaya çıktı. İkilinin “Kaosun Anatomisi” dizisinin setinde başlayan arkadaşlıklarının zamanla aşka dönüştüğü öğrenildi.
MAYIS AYINDAN BERİ SEVGİLİLER
Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Aytaç Şaşmaz ve Serra Arıtürk mayıs ayından bu yana birliktelik yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftin, daha önce birlikte katıldıkları bir etkinlik de dikkat çekti.
MEĞER GALAYA BERABER KATILMIŞLAR
Şaşmaz ve Arıtürk’ün, “Bak Postacı Geliyor” filminin galasına beraber katıldığı ortaya çıktı. O dönem objektiflere birlikte yansıyan ikilinin, yakınlıklarıyla dikkat çektiği öğrenildi.
Günün Trend Haberleri
Oyunculuk kariyerleriyle adlarından söz ettiren Aytaç Şaşmaz ve Serra Arıtürk’ün ilişkisiyle ilgili şu ana kadar taraflardan resmi bir açıklama gelmedi.
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