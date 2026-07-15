MAYIS AYINDAN BERİ SEVGİLİLER

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Aytaç Şaşmaz ve Serra Arıtürk mayıs ayından bu yana birliktelik yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftin, daha önce birlikte katıldıkları bir etkinlik de dikkat çekti.