İstanbul-Bağdat seferini gerçekleştiren AJet firmasına ait VF131 sefer sayılı Boeing 737 tipi uçak, gece saatlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan havalandıktan kısa bir süre sonra 2 aylık M.A.İ.G. isimli bebek fenalaştı.
UÇAK ACİL İNİŞ YAPTI
Durumun ciddiyet kazanması üzerine pilot, Diyarbakır Havalimanı'na acil iniş yapmaya karar verdi. Uçak, havalimanına güvenli bir şekilde indi ve bebek, burada bekleyen ambulansla Bağlar ilçesindeki Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.
Yapılan müdahale sonrasında bebeğin sağlık durumu iyiye giderken, uçak seferine devam etti. Bebek, hastanede yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.