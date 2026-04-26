Bolu’da 2 aylık Ela bebeği boğazını keserek öldürdüğü iddia edilen anne S.C.’nin ifadesi ortaya çıktı. Katil anne, emniyetteki ilk ifadesinde suçlamaları reddederek, "Bebeğimi kesinlikle ben öldürmedim" dedi.

Dün akşam saatlerinde Bolu’nun Gerede ilçesinde meydana gelen olayda, S.C., iddiaya göre bebeği Ela’yı boğazını keserek öldürüp evden ayrıldı. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay Yeri İnceleme ekibi ile Cumhuriyet savcısı evde inceleme yaptı. İncelemenin ardından bebeğin cansız bedeni, hastanenin morguna kaldırıldı.

D-100 kara yolunda Gerede’den Yeniçağa ilçesine kadar yürüyerek giderken polis ekipleri tarafından yakalanan S.C. suçlamaları kabul etmedi. S.C. "Bebeğimi kesinlikle ben öldürmedim. Bebeğimin ölümüne ben sebep olmadım, onu kimin öldürdüğünü de bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

MİNİK ELA TOPRAĞA VERİLDİ

Öte yandan Ela C.’nin cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Ela bebek, Bolu’nun Gerede ilçesine bağlı Demircisopran köyünde kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi. Cenazede baba Selahattin C. gözyaşlarına boğuldu.