Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Teknik Direktör Erol Bulut ile Antalyaspor A.Ş. arasında bir süredir devam eden mali uyuşmazlık dosyasını karara bağladı. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun (UÇK) 24 Haziran 2026 tarihinde verdiği karara Erol Bulut cephesinden yapılan itirazı değerlendiren Tahkim Kurulu, başvurunun kısmen kabul edilmesine hükmetti.

TAZMİNATI FAİZİYLE ÖDENECEK

Tahkim Kurulu'nun oy birliğiyle aldığı karara göre; Antalyaspor, Erol Bulut'a 2 milyon 323 bin 333 lira 33 kuruş tutarındaki birikmiş maaş alacağını mevduat faiziyle birlikte ödeyecek. Kulüp ayrıca 12 milyon 300 bin lira tutarındaki fesih tazminatını da 20 Şubat 2026 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle teknik adama teslim edecek.

Böylece Akdeniz ekibinin Erol Bulut'a ödeyeceği toplam ana para faturası 14 milyon 623 bin 333 lira 33 kuruş olarak kesinleşti. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının düzeltilerek onanmasına hükmeden kurul, deneyimli çalıştırıcının diğer taleplerini ise reddetti. Yargılama giderleri ve vekâlet ücretine dair detayların gerekçeli kararda paylaşılacağı belirtildi.

63 GÜNLÜK ANTALYASPOR KARNESİ

15 Ekim 2025 tarihinde Antalyaspor'un başına geçen Erol Bulut, 17 Aralık 2025'te görevinden ayrılmıştı. Yaklaşık iki ay süren bu dönemde kırmızı-beyazlı ekiple 8 Süper Lig ve 2 Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 10 resmi maça çıkan Bulut; 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Süper Lig'deki tek galibiyetini Eyüpspor karşısında alan ve Türkiye Kupası'nda Bursaspor ile Silifke Belediyespor engellerini aşan Akdeniz temsilcisi, Galatasaray'a karşı alınan 4-1'lik mağlubiyetin ardından tecrübeli teknik adamla yollarını ayırma kararı almıştı.