Türkiye İş Bankası ile DenizBank, kredi kartı hizmetlerini kapsayan işbirliği anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında DenizBank kredi kartları, 6 Aralık itibarıyla Maximum Kart özellikleriyle kullanılabilecek.
DENİZBANK KARTLARI MAXIMUM'A GEÇİYOR
Yeni uygulamayla DenizBank kredi kartı sahipleri, Maximum'un 500 bini aşkın üye iş yeri ağında taksitli alışveriş yapabilecek. Kullanıcılar ayrıca alışverişlerinden MaxiPuan kazanabilecek, biriktirdikleri puanları harcayabilecek ve Maximum'a özel kampanyalardan yararlanabilecek.
İKİ BANKANIN ÜYE İŞ YERLERİ ORTAK KULLANIMA AÇILACAK
İşbirliği yalnızca DenizBank müşterilerini kapsamayacak. DenizBank'ın üye iş yerleri de Maximum Kart sahiplerinin kullanımına açılacak. Böylece İş Bankası müşterileri de DenizBank'ın üye iş yeri ağında kart avantajlarından yararlanabilecek.