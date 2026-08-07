YENİ Parti İzmir İl Başkanlığı’nda gerçekleştirilen katılım törenlerinde Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay’a 17, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’ya ise 19 belediye meclis üyesi eşlik etti.

ROZET TAKMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Törenlere YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ün yanı sıra Karabağlar İlçe Başkanı Volkan Gürboğa ve Konak İlçe Başkanı Serkan Kalmaz da katıldı. Rozet takma töreninde konuşan Güç, İzmir’de CHP’den YENİ Parti’ye yönelik geçişlerin belirli bir plan doğrultusunda devam ettiğini açıkladı.

‘ÜYE SAYIMIZ 100’ÜN ÜZERİNE ÇIKACAK’

Güç, yakın zamanda İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde YENİ Parti grubunun çoğunluğu elde edeceğini belirtti. Güç konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Hedefimiz, İzmir'de halkın desteğini arkasına alan, çözüm üreten ve geleceğe güven veren yeni bir siyaset anlayışını hâkim kılmaktır. Bazı ilçelerimizde ise özel durumlar bulunuyor. Balçova'da Belediye Başkanımızın görevine iadesi yönünde umutluyuz o süreci bekliyoruz. Çiğli, Narlıdere, Buca ve Menderes'te ise bazı arkadaşlarımız CHP’de kalacaklarını ifade ettiler.

Menderes'te devam eden hukuki süreç nedeniyle gelişmeleri dikkatle izliyoruz. Önümüzdeki hafta Büyükşehir Meclisi’nde çoğunluğun bizde ya da başkasında olması kritik değil. Bir sonraki ay meclis üyesi sayımız 100'ün üzerine çıkacak. Şu an komisyon çalışmaları sürdüğü için teknik bir süreç yürütüyoruz. Açıklama yapan 1-2 kişi dışında, o anlayışla CHP’de devam edecek kimse kalmadı”.