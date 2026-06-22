MÖ 256 yılında Qin Hanedanlığı döneminde mühendis Li Bing ve oğlu tarafından tasarlanan sistem, Min Nehri'nin taşkınlarını kontrol altına almak ve kuraklık sorununu azaltmak amacıyla inşa edildi. Yapı, suyun bir bölümünü tarım alanlarına yönlendirirken diğer bölümünün doğal yatağında akmasını sağlayacak şekilde planlandı. Böylece nehir boyunca meydana gelen yıkıcı sellerin önüne geçildi ve verimli Chengdu Ovası'nın gelişiminin önü açıldı.

BARAJ KURMADAN MİLYONLARCA İNSANA SU SAĞLIYOR

Dujiangyan'ın en dikkat çekici özelliği, modern barajlardan farklı olarak nehrin akışını tamamen durdurmaması. Balık Ağı Seddi, Uçan Kum Kanalı ve Şişe Boynu Kanalı adı verilen üç ana bölüm sayesinde su miktarı mevsimlere göre kendiliğinden dengeleniyor. Bu sistem, fazla suyu tahliye ederken tarım alanlarına gerekli suyun ulaşmasını sağlıyor.

Günümüzde Dujiangyan Sulama Sistemi, yaklaşık 5 bin 300 kilometrekarelik tarım alanını destekliyor ve 30'dan fazla şehir ile ilçede yaşayan milyonlarca kişiye su sağlıyor. Bölge ekonomisinin temelini oluşturan sistem, iki bin yılı aşkın süredir düzenli bakım çalışmalarıyla ayakta tutuluyor.

UNESCO KORUMASI ALTINDA

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınan Dujiangyan Sulama Sistemi, yalnızca tarihi bir yapı olarak değil, aynı zamanda günümüzde aktif olarak kullanılan bir mühendislik eseri olarak da öne çıkıyor. Uzmanlar, modern teknoloji kullanılmadan inşa edilen sistemin su yönetimi konusunda bugün bile örnek gösterildiğini belirtiyor. Aradan geçen 22 yüzyıla rağmen Dujiangyan, hem taşkınları kontrol etmeye hem de bölgedeki tarımsal üretimi desteklemeye devam ediyor.