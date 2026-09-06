Monterozzi Nekropolü'nde bulunan Etrüsk mezarı, duvarlarındaki ölüm ve yeraltı dünyasını anlatan resimlerle biliniyor. Mezar adını da duvarlardan birinde tasvir edilen mavi renkli şeytan figürlerinden alıyor.

MEZARDA SES 7,5 SANİYE YANKILANIYOR

Duke Üniversitesi'nden Maurizio Forte ve Oxford Üniversitesi'nden Jacqueline K. Ortoleva, mezarı akustik ölçümler, 3D modelleme ve yapay zeka yardımıyla yeniden inceledi. Amaç, binlerce yıl önce burada düzenlenen cenaze törenlerinde insanların nasıl bir ortamla karşılaştığını anlamaktı.

Yapılan ölçümlerde, mezarın bazı noktalarında düşük frekanslı seslerin 7,52 saniyeye kadar yankılandığı tespit edildi. Yani içeride çıkarılan bir ses, kesildikten sonra bile saniyeler boyunca duyulmaya devam edebiliyordu. Karanlık ve kapalı ortamda bunun sesin hangi yönden geldiğini anlamayı zorlaştırabileceği belirtildi.

Araştırmacılara göre cenaze törenlerinde insan sesleri, ilahiler veya ritmik çalgılar kullanıldıysa bu etki çok daha güçlü hale gelmiş olabilir. Uzun yankıların ve düşük frekanslı titreşimlerin, içeride bulunan kişilerde yön duygusunun değişmesine ve alışılmadık bir deneyim yaşanmasına yol açmış olabileceği düşünülüyor.

DUVARDAKİ MAVİ ŞEYTAN DİKKAT ÇEKİYOR

Araştırmanın bir diğer bölümünde mezarın duvar resimleri incelendi. Yapay zeka destekli analizde, Mavi Şeytan figürünün mezardaki en güçlü görsel odak noktalarından biri olduğu belirlendi. Figürün rengi ve konumu nedeniyle loş ışıkta diğer tasvirlerden daha fazla öne çıkmış olabileceği değerlendirildi.

Mezarda dikkat çeken bir başka ayrıntı ise tam bir insan iskeletine rastlanmaması oldu. Bunun yerine yakılmış insan kalıntıları ile köpek, domuz, keçi ve ata ait kemikler bulundu. Hayvan kalıntılarının burada gerçekleştirilen cenaze veya kurban törenleriyle bağlantılı olabileceği düşünülüyor.

Mezar odasının zeminindeki bazı izler ise ölünün yatırıldığı bir yatak ya da sedirin burada bulunmuş olabileceğine işaret ediyor. Araştırmacılar, tüm bu ayrıntılar nedeniyle yapının yalnızca defin için değil, cenaze ve anma törenlerinin gerçekleştirildiği özel bir ritüel alanı olarak da kullanılmış olabileceğini değerlendiriyor.

Karanlık ortam, duvarlardaki ürkütücü figürler ve 7,52 saniyeye ulaşan yankı birlikte değerlendirildiğinde, mezara girenlerin oldukça sıra dışı bir deneyim yaşamış olabileceği düşünülüyor. Ancak araştırmacılar bunun insanların kesin olarak transa girdiğini kanıtlamadığını, mezarın fiziksel özelliklerine dayanılarak ortaya konulan bir olasılık olduğunu vurguluyor.