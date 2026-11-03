Sırbistan'ın Blace Belediyesinde, bölgenin en önemli su kaynaklarından biri olan Pridvorica Barajı'nda su seviyesi tarihi düşük seviyeye geriledi. Blace ve çevresindeki köylerin büyük bölümüne su sağlayan barajdaki kuraklık nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi. Yaklaşık 2 bin 500 hane içme suyuna erişemiyor.

Bölgedeki köylüler ve belediyeye bağlı kamu hizmetleri şirketinin uzun yıllardır görev yapan çalışanları, barajdaki su seviyesinin daha önce hiç bu kadar düşmediğini belirtiyor. Bölgeye giden RTS ekibi ise bir zamanlar suyla dolu olan gölün yerinde geniş bir çamur tabakasıyla karşılaştı.

Yetkililer, su kaynaklarının tükenmesinde yaz aylarında başlayan ve sonbaharda da etkisini sürdüren uzun süreli kuraklığın belirleyici olduğunu söylüyor.

Su seviyesi düştükçe kirlilik arttı

Blace'de su sıkıntısını ağırlaştıran bir başka sorun da yıllardır devam eden manganez kirliliği. Suyun içindeki manganez miktarının giderek artması, barajdaki seviyenin düşmesiyle daha ciddi bir boyuta ulaştı. Konsantrasyonun normal değerlerin üzerine çıkması nedeniyle Pridvorica su sistemine bağlı yaklaşık 2 bin 500 hane içme suyundan mahrum kaldı.

Bölgede başka su kaynakları bulunsa da bunlar ihtiyacı karşılamaya yetmiyor. Blace Belediyesi, su kesintilerinin ve daha büyük sorunların önüne geçmek için vatandaşlara suyu tasarruflu kullanmaları çağrısında bulundu.

Belediyede bazı hanelerin su ihtiyacı kuyulardan karşılanıyor. Ancak bu imkândan yararlanabilen hane sayısı yaklaşık 600 ile sınırlı.

Su tankerleri ve pompalar devreye alındı

Blace Kamu Hizmetleri Şirketi Müdürü Zoran Mitrović, barajdaki su seviyesinin normalin yaklaşık 30 metre altına düştüğünü açıkladı.

Mitrović, "Normal su seviyesi denizden 538,4 metre yükseklikte. Şu anda bu seviyenin yaklaşık 30 metre altındayız. Toplica Kamu Şirketi'nin su şebekesinden yararlanıyoruz ancak teknik su ihtiyacını karşılamak için henüz kalıcı bir çözüm bulamadık" dedi.

Yetkililer, su dağıtımında kullanılmak üzere tank ve pompaların temin edilmesi için Bölgesel Acil Durumlar Merkezi'ne başvurdu. Alternatif kaynaklar arasında Blace'deki göl ve su verimi daha yüksek olan kuyular da değerlendiriliyor.

Mitrović, geçici çözüm olarak 50 metreküpten fazla su depolayabilen bir havuzun kullanılmaya başlandığını belirtti. Buradan taşınan suyun saniyede 20 ila 24 litreye ulaştığını söyleyen müdür, bölge halkının asgari ihtiyaçlarını karşılamak için saniyede yaklaşık 10 litre suya ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Son günlerde etkili olan yağışlar ise su seviyesinde henüz belirgin bir artış sağlamadı. Yetkililer, yağışların devam etmesi halinde su kaynaklarında kısmi bir iyileşme yaşanabileceğini düşünüyor.

Öte yandan Bölgesel Kriz Merkezi, teknik suyun tahliyesi için bölgeye iki pompa gönderdi. Yetkililer, mevcut kaynakları korumak ve su dağıtımını sürdürebilmek için çalışmalarına devam ediyor.