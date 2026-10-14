Hürmüz Boğazı'nı Umman'a yakın olan, ABD koruması altında geçmeye çalışan BAE bayraklı GFS PRIDE isimli konteynır gemisi isabet alarak battı.

UKMTO verilerine göre 50 bin tonluk konteynır gemisi bilinmeyen bir füze ile vurulduktan sonra hasar aldı. İran ise geminin bir deniz mayınına çarptığını duyurdu.

İran basınına göre 2 bin 500 konteynır taşıyan gemiden gelen son görüntülerde, ticari geminin hasar aldıktan sonra batmaya başladığı görüldü.

Gemi batarken, geminin taşıdığı konteynırlar etrafa saçıldı ancak su yüzünde kaldı. Bu durum, hız teknelerine atlayan kişilerin konteynırların başına üşüşmesine sebep oldu.

İran Devlet Medyası Press TV'nin paylaştığı görüntülerde küçük teknelerle gelen kişilerin yüzen malları yağmaladığı görüldü. Gemi mürettebatının son durumu bilinmiyor.

Yağmacılar, sudan topladıkları ürünleri de yayınladı. Görüntülerd bir tekne dolusu parfüm kutusu görüldü. İddiaya göre kargo gemisinde ayrıca yüzlerce kutu iPhone da bulunuyordu.