Bologna Üniversitesi tarafından yürütülen kazılarda kuyunun yalnızca su ihtiyacını karşılamak için kullanılmadığı anlaşıldı. Yapının, Etrüsklerin dini törenlerinde önemli bir yere sahip olduğu ve Kainua kentinin kuruluşuyla bağlantılı ritüellerde kullanıldığı düşünülüyor. Kuyunun içerisinde bronz eserlerin yanı sıra iki yetişkine ait insan iskeletleri de bulundu.

KUYUNUN DİBİNDEN ÜÇ BRONZ ESER ÇIKTI

Keşif, Bologna Üniversitesi’nin Kainua’da gerçekleştirdiği 39. kazı çalışması sırasında yapıldı. Arkeologlar, tanrıça Uni’ye adanmış kutsal alanın yakınındaki yaklaşık 4,5 metre derinliğindeki kuyuyu temizleyerek tabanına ulaştı.

Kuyunun en alt bölümünde iki bronz kadın heykelciği ile nadir bulunan bronz bir tabak ortaya çıkarıldı. Araştırmacılara göre eserler buraya yanlışlıkla düşmedi; bilinçli olarak adak amacıyla bırakıldı. Buluntular MÖ 6. yüzyılın sonları ile MÖ 5. yüzyılın ilk yıllarına tarihlendiriliyor. Bu dönem aynı zamanda Kainua kentinin kuruluş yıllarına denk geliyor.

Eserlerin korunma durumu da arkeologları şaşırttı. Yaklaşık 2 bin 500 yıldır kuyunun içinde bulunan bronz parçaların yüzeylerinde orijinal metal parlaklığının hâlâ görülebildiği açıklandı.

İKİ İNSAN İSKELETİ DE BULUNDU

Kuyudan çıkanlar bronz eserlerle sınırlı kalmadı. Kazılar sırasında iki yetişkine ait iskelet kalıntıları da ortaya çıkarıldı. İtalya Kültür Bakanlığına göre bronz eserler kuyunun açılışı ve kentin kuruluşuyla bağlantılı bir tören sırasında bırakılırken, insan kalıntıları yapının kullanımının sona erdiği daha sonraki bir ritüelle ilişkili olabilir.

Kuyunun bulunduğu bölgenin dini önemi de bu yorumu destekliyor. Aynı kutsal alanda daha önce Etrüsklerin en önemli tanrılarından Tinia ve Uni’ye adanmış iki büyük tapınak tespit edilmişti. Yeni keşif, suyun Etrüsklerin dini inanışlarında ve kentlerin kuruluş törenlerinde önemli bir yere sahip olduğunu gösteriyor.

Kazılardan çıkarılan bronz eserlerin konservasyon çalışmalarının ardından Marzabotto Ulusal Etrüsk Müzesi’nde sergilenmesi planlanıyor. Arkeologlar, kuyudan elde edilen bulguların Kainua’nın kuruluşu ve yaklaşık 2 bin 500 yıl önce gerçekleştirilen Etrüsk ritüellerinin anlaşılmasına yeni bilgiler sağlayacağını belirtiyor.