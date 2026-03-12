Kazılar, İtalya’nın Campania bölgesindeki Pontecagnano kasabasında, eski bir tütün fabrikasının bulunduğu alanda gerçekleştirildi. Salerno ve Avellino Arkeoloji, Güzel Sanatlar ve Peyzaj Süperintendansı’nın açıklamasına göre, arkeologlar MÖ dördüncü ve üçüncü yüzyıllara tarihlenen toplam 34 mezarın bulunduğu antik bir mezarlığın bölümünü gün yüzüne çıkardı. Mezarların yaklaşık yarısında 2 ila 10 yaş arasındaki çocuklara ait iskeletler bulundu.

Pontecagnano’da arkeolojik çalışmalar 1960’ların başından bu yana sürüyor ve MÖ dokuzuncu ile üçüncü yüzyıllar arasına tarihlenen üç ayrı mezarlıkta 10 binden fazla mezar ortaya çıkarıldı.

Yerleşim ilk olarak MÖ dokuzuncu yüzyılda Villanova kültüründen gelen topluluklar tarafından kuruldu ve bu topluluklar bölgeye gelişmiş bronz işçiliği tekniklerini getirdi.

İki yüzyıl sonra Etrüsk grupları kenti Yunan, Fenikeli ve İtalyan tüccarlar için önemli bir ticaret merkezine dönüştürdü. MÖ beşinci yüzyılda ise Oscan dilini konuşan savaşçı Samnit kabileleri bölgeye yerleşti ve şehir, Roma’nın güney İtalya’yı fethettiği MÖ üçüncü yüzyıla kadar Samnit merkezi olarak kaldı.

Pontecagnano mezarlıkları, Samnitlerin gömme gelenekleri hakkında önemli bilgiler sunuyor. Mezarların aile birimlerine göre düzenlendiği ve çoğunlukla kiremit çatılarla kapatılmış toprak çukurlar şeklinde olduğu belirlendi.

Ölülerle birlikte bırakılan eşyalar arasında çeşitli seramik kaplar yer alırken bazı nesnelerin cinsiyete göre ayrıldığı görüldü. Erkekler mızrak uçları, ciritler ve bronz kemerler gibi savaşçı simgeleriyle gömülürken, kadın mezarlarında yüzük ve broşlar bulundu.

Ancak son kazılarda, 5 ile 10 yaş arasındaki iki çocuğun yetişkin erkeklere özgü bronz kemerlerle gömülmüş olması araştırmacıların dikkatini çekti.

Daha önce Pontecagnano’da bronz kemerle gömülmüş 12 yaşında bir çocuğa ait başka bir örnek de ortaya çıkarılmıştı. Arkeolog Gina Tomay, bu keşfi “büyük önem taşıyan bir buluntu” olarak nitelendirirken, söz konusu çocuğun MÖ dördüncü yüzyılda yaşadığını ve öteki dünyada yiyecek ve içeceğe sahip olması için seramik kaplarla gömüldüğünü ifade etti.

Uzmanlar, çocukların neden savaşçılara özgü aksesuarlarla gömüldüğünü kesin olarak bilmiyor. Ancak daha önce Birleşik Krallık’ta bulunan MS altıncı yüzyıla ait Anglo-Sakson mezarlarında, kemer ve savaş ekipmanlarıyla gömülen çocukların, “gelecekte olabilecekleri erkekleri” simgelemek amacıyla bu şekilde defnedilmiş olabileceği öne sürülmüştü.

Pontecagnano’nun farklı bölgelerinde kamu ve özel inşaat projeleri nedeniyle kazılar sürerken, arkeolojik çalışmaların genel sonuçları henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Yetkililer, araştırmalar tamamlandıktan sonra bu önemli Roma öncesi yerleşimdeki yeni keşifleri resmi olarak duyurmayı planlıyor.