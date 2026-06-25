Roma'nın yaklaşık 70 kilometre kuzeybatısında bulunan nekropolde keşfedilen mezarın girişini kapatan büyük taş bloğun ilk yerleştirildiği haliyle durduğu belirlendi. Bu sayede mezar odası yüzyıllar boyunca dış müdahaleden korunurken, içindeki eserler ve insan kalıntıları da büyük ölçüde bozulmadan günümüze ulaştı. Araştırmacılar, bu tür mühürlü mezarların Etrüsklerin yaşamı ve cenaze geleneklerini anlamak açısından son derece değerli olduğunu belirtiyor.

MEZARDA GÜNLÜK YAŞAMI YANSITAN ESERLER BULUNDU

İlk incelemelere göre mezarda biri muhtemelen erkek olan iki kişinin kalıntıları yer alıyor. Araştırmacılar bu değerlendirmeyi, iskeletlerden birinin yanına törensel amaçla bırakıldığı düşünülen mızrak ucuna dayanarak yaptı. Bunun yanında büyük depolama kapları, Etrüsklere özgü siyah cilalı bucchero kaplar, testiler ve parfüm ya da yağ taşımak için kullanılan Yunan yapımı bir aryballos da ortaya çıkarıldı. Bu eşyaların hem günlük yaşam hem de cenaze ritüelleri hakkında önemli bilgiler sunması bekleniyor.

AYNI BÖLGEDE İKİNCİ KEZ MÜHÜRLÜ MEZAR KEŞFEDİLDİ

Yeni mezar, aynı araştırma ekibinin 2025 yılında ortaya çıkardığı ilk bozulmamış Etrüsk mezarının yalnızca birkaç metre uzağında bulundu. Bir önceki mezarda dört kişiye ait iskelet ile 100'den fazla mezar hediyesi tespit edilmişti. Bölgede bugüne kadar belgelenen 600'den fazla kaya mezarının büyük bölümü Roma döneminden itibaren yağmalandığı için, peş peşe iki mühürlü mezarın bulunması arkeoloji dünyasında sıra dışı bir gelişme olarak görülüyor.

Bilim insanları şimdi hem iskeletler hem de mezar eşyaları üzerinde ayrıntılı analizler yapmayı planlıyor. İncelemeler sayesinde gömülen kişilerin yaşları, sağlık durumları, akrabalık ilişkileri ve Etrüsk toplumunun defin gelenekleri hakkında daha kapsamlı verilere ulaşılması hedefleniyor.