Kazılar sırasında ortaya çıkarılan buluntular, mezarın tek başına inşa edilmediğini, aynı aileye ait seçkin kişilerin gömüldüğü büyük bir aristokrat mezarlığının parçası olduğunu gösterdi. Araştırmacılar, 2020 yılında aynı bölgede bulunan savaşçı mezarının da bu anıtsal kompleksin bir üyesi olduğunu belirledi.

MÜHÜRLÜ BRONZ KAPLAR DİKKAT ÇEKTİ

Prens mezarında bulunan iki tekerlekli savaş arabasının yanı sıra miğfer, balta ve çeşitli silahlar da gün yüzüne çıkarıldı. En dikkat çekici buluntular arasında ise seramik kapakları hâlâ açılmamış büyük bronz kaplar yer aldı. Kapların içinde organik kalıntılar, hayvan kemikleri ve seramik parçaları bulundu.

Bilim insanları, bu malzemelerin cenaze töreninde düzenlenen şölenin izleri ya da ölen kişiye öteki dünyada eşlik etmesi amacıyla bırakılan yiyecek sunuları olabileceğini düşünüyor. Kapların laboratuvar ortamında incelenmesiyle dönemin cenaze geleneklerine ilişkin yeni bilgiler elde edilmesi bekleniyor.

SOYLU BİR KADININ MEZARI DA ORTAYA ÇIKARILDI

Prens mezarının hemen yanında olağanüstü şekilde korunmuş bir kadın mezarı da bulundu. Arkeologlar, tekstil parçaları, ayakkabı kalıntıları ve metal süslemeleri ilk bulundukları konumda tespit etti. Ayrıca kehribar işlemeli büyük bir toka ile çok sayıda giysi tokası da gün yüzüne çıkarıldı.

Kazıyı yöneten ekip, mezar kompleksinin bölgedeki yönetici ailelerin gücünü ve sosyal hiyerarşisini anlamak açısından büyük önem taşıdığını belirtiyor. Araştırmalar tamamlandığında hem savaş arabasının hem de mühürlü bronz kapların, Piceni uygarlığının yaşamı ve cenaze ritüelleri hakkında bugüne kadarki en ayrıntılı verileri sunabileceği ifade ediliyor.