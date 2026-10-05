Proje, Metropolitan Water District of Southern California tarafından yürütülüyor. Webb Tract geçmişte tarım ve hayvancılık için kullanılan yaklaşık 5 bin 500 dönümlük bir ada. Uzun yıllar boyunca toprağın kurutulması ve işlenmesi, organik toprakların parçalanmasına ve arazinin bazı bölümlerinin giderek çökmesine neden oldu.

ARAZİNİN BİR BÖLÜMÜ YENİDEN SULAK ALAN OLACAK

Çalışma kapsamında araziye kontrollü şekilde su verilerek bataklık, açık su ve geçiş bölgelerinden oluşan yeni yaşam alanları oluşturulacak. Bunun için setler, kanallar ve suyun giriş çıkışını kontrol edecek yapılar kurulacak.

Webb Tract’ın başka bir bölümünde ise geleneksel tarım yerine pirinç yetiştirilecek. Yaklaşık 2 bin 159 dönümlük alanı kapsayan uygulamayla toprağın daha uzun süre su altında tutulması ve arazi çökmesinin yavaşlatılması amaçlanıyor.

ÇÖKEN TOPRAĞI YENİDEN TOPARLAMAK İSTİYORLAR

Webb Tract’ın bazı iç kesimleri bugün deniz seviyesinin yaklaşık 6,7 metre altına kadar inmiş durumda. Sulak alanların yeniden oluşturulmasıyla bitki kalıntılarının su altında birikmesi ve organik toprağın zamanla yeniden oluşması amaçlanıyor. Böylece hem arazi çökmesinin durdurulması hem de karbonun toprakta tutulması hedefleniyor.

Yeni sulak alanların göçmen su kuşlarının yanı sıra dev çizgili yılanı, batı gölet kaplumbağası ve üç renkli karatavuk gibi bölgedeki türlere de yaşam alanı sağlaması bekleniyor. Proje tamamlandığında uzun yıllardır tarım yapılan Webb Tract’ın önemli bir bölümü yeniden suyla iç içe bir araziye dönüşecek.