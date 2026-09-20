Çinli otomotiv üreticisi FAW'nın Hongqi markası, yeni şarj edilebilir hibrit (PHEV) sedan modeli Hongqi H7 ile gerçek yol koşullarında menzil rekoru kırdı. Araç, ek şarj veya yakıt ikmali yapmadan 2.916 kilometre yol katetti ve bu performansıyla seri üretim şarj edilebilir hibrit sedanlar arasında dünya rekorunu eline geçirdi.

2.916 KİLOMETRE YOL KATETTİ

Autohome sitesinde yer alan habere göre Hongqi H7, Shangri-La kentinden Shenzhen'e uzanan rotada tek şarj ve dolu yakıt deposuyla hiçbir ikmal yapmadan 2.916,17 kilometre mesafe katetti.

Guinness Rekorlar Kitabı temsilcileri tarafından yerinde takip edilen sürüş, zorlu hava ve yol koşullarında gerçekleştirildi. Araç, aşırı sıcak hava, şiddetli yağmur, yoğun trafik ve uzun dik yokuş tırmanışları gibi ağır şartlarda rekor denemesini tamamladı.

ÖNCEKİ REKORU 300 KİLOMETREDEN FAZLA FARKLA GERİDE BIRAKTI

Hongqi H7'nin bu performansı, daha önce Geely Galaxy A7 modeli tarafından kırılan rekoru 300 kilometreden fazla farkla geride bıraktı. Böylece araç, seri üretim binek otomobiller arasında da en uzun menzile sahip model unvanını aldı.

FİYATI NE KADAR?

Rekor denemesinde kullanılan Hongqi H7'nin 378 beygir gücündeki önden çekişli versiyonu tercih edildi. Model, 1.5 litrelik dört silindirli benzinli motor, 30.3 kWh kapasiteli NMC batarya ve elektrik motoru ile çalışıyor.

Fabrika verilerine göre araç yalnızca elektrikle 240 kilometre yol alabiliyor ve 100 kilometrede ortalama 4.4 litre yakıt tüketiyor. Hongqi H7'nin Çin'deki başlangıç fiyatı ise yaklaşık 28.600 dolar olarak açıklandı.