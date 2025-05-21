Zorlu Holding Kriz Modunda: Borç Yükü İçin Radikal Adımlar

Yaklaşık 4,9 milyar dolarlık borç yüküyle mücadele eden Zorlu Holding, yatırımcı güvenini tazelemek ve finansal dengesini yeniden sağlamak amacıyla önemli kararlar alıyor. Holding, varlık satışları ve iş gücünde ciddi bir küçülmeye gitmeye hazırlanıyor. Bu süreçte, özellikle Vestel’in elektronik bölümünde, toplam çalışan sayısının yaklaşık yüzde 10’una denk gelen 2 bin kişinin işine son verilecek.

Bu kapsamlı küçülme adımı, grubun sürdürülebilirliğini sağlama ve mali yapısını güçlendirme hedeflerinin bir parçası olarak görülüyor.

CEO Yüngül Doğruladı: “Bu Tamamen Verimlilikle İlgili”

Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, işten çıkarmaların doğruluğunu şu sözlerle teyit etti:

“Vestel 2024 Haziran’ından beri verimlilik çalışması altında bütün organizasyonunu daha kontrollü, süreç bazlı nasıl yaparız diye bir çalışmaya girdi. Şubat ayında biten çalışmanın uygulanmasına başlandı. Evet, 2 bin kişinin işten çıkarılması haberi doğrudur. Ama bu tamamen verimlilik işiyle ilgilidir.”

Yüngül, ayrıca varlık satışlarıyla ilgili olarak da şu ifadeyi kullandı:

“Şirketler dinamik bir yapıdır, her şey alınır, her şey satılır.”

Finansal Kıskaca Karşı Hamle: 500 Milyon Euro Finansman Bulundu

Zorlu Holding, kısa vadeli Türk Lirası borçlarını yeniden yapılandırarak uzun vadeli Euro kredilerine dönüştürdü. Bu hamle ile şirket, 500 milyon Euro’luk yeni bir finansman kaynağı sağladı. Böylece kısa vadeli borçların toplam borç içindeki oranı yüzde 60’tan yüzde 40’a indirildi.

Ancak bu stratejik finansman adımlarına rağmen, şirketin 2025 yılının ilk çeyreğinde rekor düzeyde zarar açıkladığı belirtildi.

Ekonomik Zorluklar Devam Ediyor

Zorlu Holding ve birçok büyük Türk şirketi, yükselen finansman maliyetleri ve Türk Lirası’ndaki değer kaybı nedeniyle baskı altında. Yüzde 37’nin üzerindeki yüksek enflasyon, Avrupa’da zayıflayan talep ve TL cinsinden borçlanmanın artan maliyeti, operasyonel yükleri ağırlaştırıyor. Bunun yanında, siyasi belirsizliklerin de yatırımcı güvenini zedelediği ifade ediliyor.