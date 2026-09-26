Güney Avustralya’nın kavurucu çöl sıcağında, dışarıdan bakıldığında yalnızca ıssız bir maden havzasını andıran 2 bin nüfuslu Coober Pedy köyü, gezegenin en sıra dışı yaşam alanlarından biri. Gölgede 50 dereceyi aşan sıcaklıklardan korunmak isteyen bölge sakinleri, çareyi kayaları oyarak toprağın altına taşınmakta buldu. Nüfusun yaklaşık yüzde 80'i, "dugout" adı verilen klima gerektirmeksizin yıl boyu sabit 23 derecelik konfor sunan yer altı konutlarında yaşıyor.

DÜNYANIN OPAL BAŞKENTİ ÜNVANINI ALDI

1915'te tesadüfen bulunan opal taşıyla "Dünyanın Opal Başkenti" unvanını alan bu topluluk; otellerden sanat galerilerine, ibadethanelerden kafelere kadar tüm şehir altyapısını yer altına kazdı. Ancak bu büyüleyici dünyada hayatta kalmak ve komşuluk ilişkilerini sürdürebilmek için geliştirilmiş 7 katı kural var.

EVİNE YENİ BİR ODA EKLEMEK ÇOK BASİT

Evinize yeni bir oda eklemek oldukça basit: Kazmayı alıp duvarı oymaya başlıyorsunuz. Ancak yer altında sınır çizgileri görünmediği için kazı yaparken yanlışlıkla komşunun yatak odasına çıkmamak adına sıkı yer altı mülkiyet kurallarına uymak zorunlu.

DUVARI KAZARKEN MİLYONER OLABİLİRSİNİZ

Tadilat esnasında duvarı genişletirken değerli bir opal damarına denk gelirseniz, çıkan servet tamamen size ait sayılıyor. Kasabada pek çok kişi evin odasını genişletirken servet sahibi oldu.

FENER OLMADAN YÜRÜMEK ÇOK RİSKLİ

Yer altındaki evlerin oksijen ihtiyacı, yeryüzüne uzanan dikey baca borularıyla sağlanıyor. Yüzeyde metal borular şeklinde beliren bu deliklerin etrafında gece fener kullanmadan yürümek ciddi bir düşme tehlikesi yaratıyor.

GOLF SADECE GECE OYNANIYOR

Çimlerin yetişmediği zift ve kum karışımı golf sahasında gündüz oynamak sıcaktan ötürü imkansız. Kasabalılar sporu geceye kaydırıyor ve karanlıkta kaybolmayan fosforlu golf topları kullanıyor.

HER DAMLA SU ALTIN DEĞERİNDE

Çöl ortamında su, opal kadar kıymetli. Kilometrelerce öteden getirilen suyun israf edilmesi, bahçe sulanması veya gereksiz tüketimi kasaba kültüründe kesinlikle kabul görmüyor.

HER GÜN ‘GÜN IŞIĞI SEANSI’ YAPMAK ZORUNLU

Penceresiz evlerde yaşayan sakinler, biyolojik ritimlerini korumak ve D vitamini eksikliği yaşamamak için her sabah belirli saatlerde yüzeye çıkarak "gün ışığı seansı" yapmak zorunda.

DIŞARIYA ŞAPKASIZ ÇIKMAK YASAK

Çöl sıcağının yanı sıra milyonlarca çöl sineği yüzeydeki yaşamı zorlaştırıyor. Dışarı çıkan her kasabalı, fileli sineklik şapkalar takmak veya koruyucu spreyler sürmek zorunda.