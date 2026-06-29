Atlas Okyanusu’ndaki Sargasso Denizi’nden yola çıkarak yaklaşık 7 bin kilometre (4.350 mil) göç eden 2 bin Avrupa yılan balığı, Valensiya şehrine 17 kilometre mesafedeki Canyoles ve Albaida nehirlerinde su sıcaklığının 37°C’ye ulaşması ve nehir yatağının kuruması sonucu öldü.

Çevre örgütleri ve bilimsel raporlar, nehir sularının yaz aylarında kesintiye uğramasıyla oluşan izole su havuzlarında oksijen seviyesinin düşmesi ve aşırı ısınmanın kitlesel balık ölümlerine yol açtığını bildirdi.

TÜRDE %95 ORANINDA AZALMA TESPİT EDİLDİ

Sargasso Denizi'nde yumurtlayan ve larvaları akıntılarla Avrupa kıyılarına taşınan Avrupa yılan balıkları, gelişimlerini tamamlamak üzere tatlı su nehirlerine ve sulak alanlara göç ediyor. Türün yaşam döngüsü, deniz ile tatlı su habitatları arasında kesintisiz bir su koridorunun bulunmasına bağlı ancak nehirlerin barajlar, setler ve altyapı projeleriyle parçalanması bu göç yollarını engelliyor.

İspanya Doñana Biyoloji İstasyonu (CSIC) verilerine göre, 1980 yılından bu yana nehirleri besleyen genç yılan balığı miktarı yaklaşık %95 oranında azaldı. Tür, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) Kırmızı Listesi'nde "Nesli Kritik Derecede Tehlikede" kategorisinde yer alıyor.

YASAL STATÜ TARTIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İspanya genelinde yılan balığının hukuki koruma statüsü üzerindeki siyasi süreç devam ediyor. Bu yılın başında İspanya Çevre Bakanlığı (MITECO), bilimsel kriterler ve uluslararası tavsiyeler doğrultusunda yılan balığına ulusal düzeyde en yüksek koruma statüsünün verilmesini teklif etti.

Şubat ayında ise Özerk bölgelerin temsilcileri, Flora ve Fauna Komitesi'nde bu teklifi reddetti. Kararın ardından konu, mevcut yönetim planlarının ve ek koruma adımlarının incelenmesi amacıyla özel bir çalışma grubuna devredildi. İç su balıkçılığı düzenlemeleri bölgesel düzeyde kaldığı için yılan balığı avcılığı kotalarla devam ediyor.