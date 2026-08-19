Proje yalnızca uzunluğuyla değil genişliğiyle de dikkat çekiyor. Köprü tabliyesi 68 metre genişliğinde tasarlandı. Ortasından iki hatlı hızlı tren demiryolu geçerken, demiryolunun iki tarafında toplam 6 şeritli otoyol bulunacak. Trenler köprü üzerinde saatte 250 kilometreye, otomobiller ise 100 kilometreye kadar hızla ilerleyebilecek.

294 METRELİK İKİ DEV KULE YÜKSELİYOR

Xihoumen Köprüsü, denizdeki iki ada olan Jintang ile Cezi'yi birbirine bağlayacak. Köprünün karayolu ve demiryolunun birlikte bulunduğu bölümü 2.664 metre uzunluğunda olacak. Projenin en dikkat çekici kısmını ise aralarında 1.488 metrelik ana açıklık bulunan iki dev kule oluşturuyor.

Her biri 294 metre yüksekliğe ulaşan ana kulelerin yapımı önemli bir aşamayı geride bıraktı. İlk kule 2025'in sonunda tamamlanırken, ikinci kulenin son betonu 19 Temmuz 2026'da döküldü. Böylece iki ana kulenin de gövde inşaatı tamamlandı ve çalışmalar çelik köprü tabliyesinin kurulacağı aşamaya ilerledi.

Köprünün denizin ortasında ve tayfunların etkili olduğu bir bölgede bulunması mühendisleri farklı bir tasarıma yöneltti. Klasik bir asma köprü yerine asma ve eğik askılı köprü sistemlerinin birlikte kullanıldığı hibrit bir yapı geliştirildi. Köprü tabliyesi de tek parça yerine birbirine bağlanan üç ayrı çelik kutu bölümden oluşuyor. Bu tasarımın güçlü rüzgârlara karşı dayanıklılığı artırması amaçlanıyor.

2 BİN TONA YAKIN DEV PARÇA YERİNE YERLEŞTİRİLDİ

Köprünün ana açıklığındaki çelik tabliye çalışmalarında önemli bir aşama Haziran 2026'da tamamlandı. 18 Haziran'da ana açıklığın ilk çelik kiriş bölümü deniz yoluyla şantiyeye getirildikten sonra 3.600 ton kapasiteli yüzer vinçle kaldırılarak yerine yerleştirildi.

Yerleştirilen dev çelik parça 39,2 metre uzunluğunda, 68 metre genişliğinde ve 1.946 ton ağırlığında. Kaldırma ekipmanları da hesaba katıldığında vinç tek seferde 2.146 tonluk yükü taşıdı. Parça yaklaşık üç saat süren operasyonun ardından deniz seviyesinden yaklaşık 58 metre yükseklikteki taşıyıcı sisteme indirildi.

Bu operasyon, 1.488 metrelik ana açıklığın çelik kirişlerinin kurulmaya başlanması anlamına geliyor. Ardından diğer kirişlerin ve askı kablolarının montajına geçilirken, Temmuz 2026'da 294 metre yüksekliğindeki ikinci ana kulenin de tamamlanmasıyla köprünün üst yapı çalışmalarında önemli bir aşama daha geride bırakıldı.

2028'DE AÇILMASI PLANLANIYOR

Xihoumen Köprüsü'nün de parçası olduğu Ningbo–Zhoushan hızlı tren hattının 2028'de tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor. Yaklaşık 76,4 kilometrelik demiryolu projesinin toplam yatırım bedeli 27 milyar yuan, yaklaşık 4,1 milyar dolar olarak açıklanmış durumda. Bu rakam yalnızca köprünün değil; demiryolu, köprüler, istasyonlar ve deniz altı tünelini de kapsayan projenin toplam maliyeti.

Hat açıldığında Ningbo–Zhoushan yolculuğunun yaklaşık 26 dakikaya, Hangzhou–Zhoushan yolculuğunun ise 77 dakikaya düşmesi bekleniyor.