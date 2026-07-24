İtalyan Donanması için Fincantieri tersanesinde yürütülen U212 NFS denizaltı programında 361 milyon dolar değerinde yeni bir sözleşme imzalandı. Yapılan son güncellemeyle birlikte, daha önce 2034 yılında teslim edilmesi planlanan 2 bin tonluk dördüncü denizaltının teslim tarihi iki yıl öne çekilerek 2032’ye alındı.

Böylece 2029 yılından itibaren her yıl bir adet olmak üzere toplam dört yeni denizaltı İtalyan donanmasının envanterine katılacak.

Program kapsamındaki dört denizaltının inşası eş zamanlı olarak sürerken, yeni anlaşmayla araçlara milli savunma sanayisi üretimi torpido karşı tedbir sistemleri ve gelişmiş kurtarma arayüzleri dâhil edilecek.

Yaşlanan Sauro sınıfı denizaltıların yerini alacak olan U212 NFS modelleri; yerli lityum iyon bataryaları, yeni nesil muharebe yönetim sistemleri ve yüksek operasyonel kabiliyetleriyle İtalya'nın denizlerdeki caydırıcılığını artırmayı hedefliyor.