Güneydoğu Asya'da deniz güvenliğini artırmayı hedefleyen Endonezya, askeri alanda tarihi bir projeye start verdi. Endonezya devlet savunma şirketi PT PAL, Fransız savunma sanayii devi Naval Group işbirliğiyle "Scorpène Evolved" sınıfı iki yeni denizaltının inşasına resmi olarak başladı.

Gelişmiş silah sistemleri taşıma kapasitesine sahip, yaklaşık 2 bin ton ağırlığındaki bu gizli denizaltılar, yüksek dayanıklılıkları ve sızdırmazlık teknolojileriyle dünya genelinde konvansiyonel denizaltılar için yeni bir uluslararası ölçüt olarak kabul ediliyor.

Hem su üstü savaş gemilerine hem de düşman denizaltılarına karşı operasyon yürütebilecek olan bu stratejik araçlar, aynı zamanda bölgede gelişmiş istihbarat toplama görevlerinde de kullanılacak.

FRANSIZ DENİZALTILARIYLA AYNI ÇELİK KULLANILACAK

Yeni nesil denizaltıların gövde yapısında, doğrudan Fransız donanmasının elit saldırı denizaltılarında tercih edilen özel bir çelik türü kullanılacak. Kaynaklama işlemi son derece yüksek hassasiyet ve katı kalite kontrol aşamaları gerektiren bu çelik için Endonezyalı mühendis ve teknisyenler yoğun bir eğitim sürecinden geçti.

PT PAL bünyesinde görevli yirmi Endonezyalı uzman, kusursuz bir üretim standardı yakalamak adına Fransa’nın Cherbourg kentinde iki ila üç ay boyunca kaynaklama, ön ısıtma ve kalite denetimi alanlarında dünyanın en iyi uzmanlarından özel dersler aldı.

Teknolojik olarak çığır açan denizaltılar; yeni bir motor sistemi, son teknoloji lityum iyon piller ve denizaltının tüm operasyonel gücünü yönetecek gelişmiş "Subtics" savaş yönetim sistemini de bünyesinde barındıracak.