İrlanda ile Kuzey İrlanda arasında inşa edilen Narrow Water Köprüsü için gerçekleştirilen sevkiyatta, devasa parçalar önce Hollanda'nın su yollarından geçirildi. Ardından Kuzey Denizi üzerinden uzun bir yolculuk yapılarak köprünün kurulacağı bölgeye ulaşıldı. Parçaların büyüklüğü ve ağırlığı nedeniyle taşıma işlemi özel ekipmanlarla gerçekleştirildi.

114 METRELİK DEV DİREK GEMİYLE TAŞINDI

Narrow Water Köprüsü'nün ana yapısını oluşturacak üç büyük çelik parçanın toplam ağırlığı yaklaşık 2 bin 245 tonu buluyor. Bunlardan 114 metre uzunluğundaki destek direği 866 ton, köprü tabliyesinin iki ayrı bölümü ise 690 ve 725 ton ağırlığında.

İlk sevkiyat 15 Ekim'de Belçika'dan hareket etti ve 20 Ekim'de Kuzey İrlanda'daki Warrenpoint Limanı'na ulaştı. İkinci gemi ise kalan köprü bölümünü taşımak üzere 18 Ekim'de yola çıktı. Deniz koşullarına bağlı olarak yaklaşık bir hafta sürmesi beklenen yolculuğun ardından parçaların montaj alanına götürülmesi planlandı.

MONTAJ İÇİN 1500 TONLUK VİNÇ KURULUYOR

Dev parçaların yerlerine yerleştirilmesi için nehir yatağına geçici destekler ve özel kaydırma rayları kuruldu. Ayrıca 1500 ton kaldırma kapasitesine sahip bir vincin parçaları, 70 tırla inşaat alanına taşındı. Montaj çalışmalarının hava ve gelgit koşullarına bağlı olarak 8 ila 12 hafta sürmesi bekleniyor.

Toplam 195 metre uzunluğunda olacak Narrow Water Köprüsü, İrlanda Cumhuriyeti ile Kuzey İrlanda'yı birbirine bağlayacak. Araçların yanı sıra bisikletlilerin ve yayaların da kullanabileceği köprünün bir bölümü, gemilerin geçişine izin vermek için açılabilir şekilde tasarlandı.

Projenin ana inşaat çalışmalarının 2027'nin son çeyreğinde tamamlanması, köprünün ise testlerin ardından 2028'in ilk aylarında hizmete açılması planlanıyor.