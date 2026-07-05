İnşaatın başlangıcını simgeleyen ilk çelik kesim işlemi, planlanan takvimden iki ay önce gerçekleştirildi. Yetkililer, bunun PT PAL'in üretim altyapısı, kalite kontrol sistemi ve mühendislik yeterliliğinin uluslararası standartları karşıladığını gösterdiğini belirtiyor.

YENİ NESİL SİLAH SİSTEMLERİYLE DONATILACAK

Yaklaşık 2 bin ton deplasmana sahip Scorpène sınıfı denizaltılar, düşük akustik izleri sayesinde tespit edilmesi zor platformlar arasında yer alıyor. Denizaltılar, gelişmiş SUBTICS savaş yönetim sistemiyle donatılacak ve torpidoların yanı sıra farklı güdümlü silahları kullanabilecek kapasiteye sahip olacak. Gözetleme, istihbarat toplama, su üstü gemilerine ve diğer denizaltılara karşı harekat gibi birçok görevi yerine getirebilecek şekilde tasarlanıyor.

Projede en dikkat çeken unsurlardan biri ise teknoloji transferi. Çok sayıda Endonezyalı mühendis Fransa'da eğitim aldı ve üretim sürecinde edindikleri bilgileri Surabaya'daki tersanede uygulamaya başladı. Böylece ülkenin gelecekte kendi denizaltılarını bağımsız şekilde üretebilmesinin önü açılması hedefleniyor.

İLK TESLİMAT 2032'DE PLANLANIYOR

Mevcut takvime göre ilk denizaltının deniz testlerinin 2030-2032 yılları arasında yapılması, teslimatının ise 2032'de gerçekleştirilmesi planlanıyor. İkinci denizaltının inşasına 2027 yılında başlanacak ve bir yıl sonra teslim edilmesi hedefleniyor.

Yetkililer, projenin yalnızca iki denizaltının üretiminden ibaret olmadığını, aynı zamanda Endonezya'da sürdürülebilir bir savunma sanayisi altyapısı oluşturmayı amaçladığını vurguluyor. Program kapsamında binlerce kişiye istihdam sağlanması ve ülkenin denizaltı üretiminde bölgesel bir merkez haline gelmesi bekleniyor.