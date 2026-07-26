Sikkelerin aynı bölgede çok dar bir alana dağılmış halde bulunması, geçmişte küçük bir kese ya da benzeri bir kap içinde birlikte gömüldüklerini gösteriyor. Arkeologlar, yıllar içinde tarımsal faaliyetler, erozyon veya hayvan hareketleri nedeniyle sikkelerin toprağa yayıldığını düşünüyor.

ROMA İLE ORTA AVRUPA ARASINDAKİ BAĞLARA IŞIK TUTUYOR

Bulunan beş sikkeden biri MÖ 148 yılında basıldı. Diğer dört sikke ise Geç Roma Cumhuriyeti döneminde, MÖ 82 ile 79 yılları arasında darp edildi. Bu tarihler, hazinenin yaklaşık 2 bin yıl önce bölgeye ulaştığını ve Roma dünyası ile Orta Avrupa toplulukları arasındaki erken dönem ticaret veya temasların önemli bir kanıtı olabileceğini ortaya koyuyor.

Keşif, gönüllü arkeolog Dirk Braungardt tarafından Halle (Saale) yakınlarında gerçekleştirildi. Daha sonra Saksonya-Anhalt Eyaleti Miras Yönetimi ve Arkeoloji Dairesi tarafından yürütülen incelemeler sonucunda buluntunun bilimsel önemi doğrulandı ve kamuoyuna duyuruldu.

BÖLGE İÇİN İLK KEZ BELGELENDİ

Araştırmacılar, Saksonya-Anhalt'ta daha önce Roma İmparatorluğu dönemine ait tekil sikkelerin bulunduğunu ancak yalnızca Roma Cumhuriyeti dönemine ait gümüş denariuslardan oluşan bir hazineye ilk kez rastlandığını vurguluyor. Bu nedenle keşif, Roma'nın kuzey sınırlarının ötesindeki ekonomik ve kültürel ilişkilerin anlaşılması açısından önemli bir arkeolojik veri olarak değerlendiriliyor.