Araştırmacılar, Junia Rufina'nın adının yalnızca Butrint'teki kutsal kuyuda değil, İspanya'nın Cádiz kentindeki antik Baelo Claudia yerleşiminde bulunan mezar yazıtlarında da geçmesini dikkat çekici buluyor. İki farklı bölgede ortaya çıkan bu izler, Roma İmparatorluğu döneminde kadınların sosyal ve ekonomik hayattaki rolüne ilişkin yeni ipuçları sunuyor.

KUTSAL KUYUYA ADINI KAZDIRDI

Junia Rufina'nın adı, Butrint kent surlarının kuzey girişindeki Aslan Kapısı'nın hemen yanında bulunan doğal kaynak suyuyla beslenen anıtsal kuyuda yer alıyor. Arkeolojik bulgular, M.S. 2. yüzyılda kuyunun yeniden düzenlendiğini ve Junia Rufina'nın bu yapıyı su perilerine adadığını gösteriyor. Yazıtlar, onun yalnızca maddi destek sağlayan biri olmadığını, aynı zamanda kamusal projelerde söz sahibi bir Roma vatandaşı olduğunu düşündürüyor.

Uzmanlara göre bu tür anıtsal su yapılarının finanse edilmesi, Roma dünyasında toplumdaki yüksek statünün önemli göstergelerinden biri kabul ediliyordu. Bu nedenle Junia Rufina'nın isminin böylesine önemli bir yapıyla ilişkilendirilmesi, dönemin kadınlarının kamu yaşamındaki etkisini yeniden değerlendirme ihtiyacını ortaya çıkarıyor.

İKİ ÜLKEDE BULUNAN YAZITLAR DİKKAT ÇEKTİ

Araştırmacılar, İspanya'nın güneyindeki Baelo Claudia'da bulunan mezar yazıtlarıyla Butrint'teki yazıtları karşılaştırarak Junia Rufina'nın yaşam öyküsünü yeniden oluşturmayı hedefliyor. Bulgular, onun Roma İmparatorluğu'nun farklı bölgeleriyle bağlantıları bulunan varlıklı ve saygın bir aileye mensup olabileceğine işaret ediyor. Ancak mevcut veriler, iki yazıtta geçen kişinin kesin olarak aynı kişi olduğunu henüz doğrulamıyor.

Junia Rufina'nın kimliği hâlâ tam anlamıyla çözülebilmiş değil. Buna rağmen arkeologlar, geride bıraktığı yazıtların Roma döneminde kadınların kamusal yatırımlardaki rolünü anlamak açısından büyük önem taşıdığını belirtiyor. Yaklaşık iki bin yıl önce taşa kazınan bu isim, bugün bile antik dünyanın sosyal yapısına ışık tutan önemli ipuçları sunmayı sürdürüyor.