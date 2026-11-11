Tarihi mirası canlandırmak için başlayan yoğun talep, bu kadim zanaatı icra edecek yetişmiş usta bulunamaması nedeniyle krize dönüştü.

Nesiller boyu aktarılamadığı için kırsal alanlarda unutulmaya yüz tutan geleneksel kuru taş yapımı; kırsal turizmin canlanması, geleneksel tarım manzaralarının korunması ve sürdürülebilir mimariye ilginin artmasıyla birlikte İspanya başta olmak üzere Avrupa genelinde güçlü bir geri dönüş yaptı.

Katalonya, Balear Adaları, Aragon, Murcia, Valensiya ve Endülüs gibi bölgelerde yer alan asırlık tarım terasları, ağıllar, ambarlar ve taş yolların restorasyonuna ayrılan bütçeler sektörü hareketlendirdi.

UNESCO'NUN KARARI HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

Bu kadim mesleğin kaderini değiştiren en kritik dönüm noktalarından biri ise UNESCO'nun Kasım 2018'de aldığı tarihi karar oldu. Birleşmiş Milletler, harç kullanılmadan yalnızca taşların birbiriyle kenetlenmesiyle örülen bu tekniği İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne dahil etti.

UZMANLAR ÇEVRE KALKANI SAĞLADIĞINI SÖYLÜYOR

Yetkililer ve çevre uzmanları; harçsız taş duvarların yalnızca kültürel bir miras değil, aynı zamanda toprak kaymalarını, selleri ve çığları önleyen, erozyonla mücadele eden ve tarım arazilerinde doğal bir mikroiklim sağlayan hayati bir çevre kalkanı olduğunu vurguluyor.

Tarihi tarım altyapısının onarılması ve kırsal kalkınma çabaları sayesinde 2 bin yıllık mesleğe olan talep her geçen gün katlanırken, sektör temsilcileri ciddi bir nitelikli iş gücü açığı ile karşı karşıya oldukları uyarısında bulunuyor. Eğitilmiş uzman ve usta sayısının bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar az olması, ata yadigarı bu zanaatın yeniden ayağa kalkma sürecinde en büyük darboğazı oluşturuyor.