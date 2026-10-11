Tokat’ta bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikâyetleriyle sağlık kuruluşlarına başvuruların ardından kent merkezindeki tüm okullarda dezenfeksiyon çalışması yapılacak. Çalışmalar nedeniyle 12 Ekim Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

Okullarda kapsamlı dezenfeksiyon yapılacak

Tokat Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 9 Ekim Cuma günü akşam saatlerinden itibaren kent merkezinde çeşitli mide ve bağırsak şikâyetleriyle sağlık kuruluşlarına başvuruların olduğu belirtildi.

Bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikâyetlerinin ardından okullarda detaylı dezenfeksiyon çalışması yapılmasına karar verildiği bildirildi.

Tüm eğitim kurumlarını kapsıyor

Çalışmaların daha verimli ve steril koşullarda yürütülmesi amacıyla 12 Ekim Pazartesi günü Tokat il merkezindeki tüm resmî ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Kararın örgün ve yaygın eğitim kurumlarının yanı sıra rehabilitasyon merkezlerini de kapsadığı kaydedildi.

Hamile ve engelli personele idari izin

Valilik açıklamasında, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de 12 Ekim Pazartesi günü idari izinli sayılacağı belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: