Pekin, Tianjin ve Hebei eyaletleri arasındaki lojistik bağlantıyı güçlendirmek amacıyla kurulan Xunyan Tren İstasyonu, bölgedeki şehirleşme faaliyetlerini hızlandırmak üzere tamamlanan ilk büyük proje oldu.

YOL SÜRESİ 50 DAKİKAYA İNDİ

Toplamda 93 kilometre uzunluğa sahip olan ve saatte 350 kilometre hızla çalışan Pekin-Xunyan şehirlerarası demiryolu hattının devreye alınmasıyla birlikte, Pekin Batı İstasyonu ile Xunyan Yeni Bölgesi arasındaki seyahat süresi resmi olarak 50 dakikaya indirildi.

YAPAY ZEKA ROBOTLARIYLA REKOR SÜREDE TAMAMLANDI

Projenin planlanandan daha kısa sürede bitirilmesi, mühendislerin ve inşaat ekiplerinin yapıyı üç boyutlu olarak analiz etmesine olanak tanıyan dijital bilgi modellemesi (BIM) sistemleri sayesinde sağlandı. İstasyonun çelik taşıyıcı bloklarının montaj aşamasında görevlendirilen otomatik robotik sistemler, kaynak işlemlerini standartlaştırarak şantiyedeki milimetrik sapmaları sıfıra indirdi.

Yapının inşasında dış yüzey kaplaması gerektirmeyen brüt (mimari) beton tekniği tercih edilirken, binanın operasyonel yönetimi yolcu trafiği ve elektrik talebini anlık izleyen yapay zeka ağlarına devredildi.

OVAL ÇATI YILDA 5,8 MİLYON KİLOVAT SAAT ENERJİ ÜRETECEK

Xunyan Tren İstasyonu’nun mimari açıdan en önemli özelliklerinden birini, aynı zamanda bir güneş enerjisi santrali olarak işlev gören oval çatı yapısı oluşturuyor. İstasyon çatısına entegre edilen 42 bin metrekarelik fotovoltaik güneş paneli sistemi, yılda ortalama 5,8 milyon kilovat saat elektrik üretme kapasitesine sahip. Proje Yöneticisi Luo Xiaodong, temiz enerji üreten bu sistem sayesinde yıllık karbondioksit emisyonunun 4 bin 960 ton azaltılacağını ve 1.984 tonluk kömür tasarrufu sağlanacağını açıkladı.

Yolcu konforunu artırmak adına istasyonun ana bekleme salonuna 15 metre genişliğinde doğal ışık şeritleri yerleştirilerek gün içindeki yapay aydınlatma ihtiyacı minimuma indirildi. Ayrıca peron alanlarındaki tren hareket seslerini absorbe etmek amacıyla istasyon genelinde yüksek yoğunluklu ses yalıtımlı platform duvarları kullanıldı.