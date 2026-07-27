Temmuz ayının son günlerinde gece gökyüzündeki hareketlilik, astrolojiye ilgi duyanlar için dikkat çekici yorumları da beraberinde getiriyor. Astrologlara göre bu dönemde bazı burçlar, gördükleri rüyalar ve sezgileri aracılığıyla hayatlarının yönünü değiştirebilecek önemli mesajlar alabilir.

Ay'ın etkisinin güçlendiği bu süreçte bilinçaltının daha aktif çalıştığı, rüyaların ise yalnızca hayal ürünü değil, geleceğe dair ipuçları taşıyabileceği belirtiliyor. Özellikle 2 burcun önümüzdeki günlerde gördüğü rüyalara ve iç sesine kulak vermesi tavsiye ediliyor.

Terazi

Terazi burçları için bu hafta özellikle kariyer ve kişisel gelişim alanında önemli farkındalıklar öne çıkıyor. Salı günü eğitim, yeni beceriler kazanma ve kendini geliştirme konularında dikkat çekici fırsatlar gündeme gelebilir.

Perşembe günü ise uzun zamandır göz ardı edilen yeteneklerin fark edilmesi mümkün. Hafta sonunda yapılacak sakin bir yürüyüş ya da kısa bir doğa molası, geleceğe yönelik planların netleşmesine yardımcı olabilir. Bu süreçte yaratıcı fikirlerinize güvenmeniz öneriliyor.

Kova

Kova burçları için teknoloji, yenilik ve sürdürülebilir projeler bu haftanın öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Çarşamba günü bu alanlarda önemli bir gelişme ya da başarı yaşanabilir.

Cuma günü benzer ilgi alanlarına sahip kişilerle kurulacak yeni bağlantılar hem sosyal hem de profesyonel açıdan yeni kapılar açabilir. Pazar günü ise ortak bir proje sayesinde ekip çalışmasının gücü hissedilebilir. Yenilikçi bakış açınız, çevrenizdeki insanlara da ilham verebilir.