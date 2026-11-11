Türkiye siyasetinde parti değiştirme iddiaları yeniden gündeme geldi...

Son dönemde bazı belediye başkanları ve milletvekillerinin partilerinden ayrılarak AKP’ye katılmasıyla başlayan siyasi hareketliliğin ardından, yeni isimlerin de gündemde olduğu öne sürüldü.

Yandaş gazeteci Zafer Şahin, A Haber ekranlarında katıldığı canlı yayında Ankara kulislerinde konuşulan yeni iddiayı paylaştı.

Şahin’in aktardığı bilgilere göre, son dönemde partilerinden istifa ederek bağımsız kalma kararı alan 2’si büyükşehir, 3’ü ilçe belediye başkanı olmak üzere toplam 5 isim AKP’ye katılmaya hazırlanıyor.

İddialara göre, söz konusu isimlerin katılımı için 13 Kasım tarihi gündeme geldi.

AKP'ye geçeceği iddia edilen o isimler

Başkent kulislerinde AKP rozeti takacağı konuşulan belediye başkanları şu şekilde sıralanıyor: • Candan Yüceer: Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı • Ahmet Aras: Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı • Saniye Caran: Antalya - Korkuteli Belediye Başkanı • Mesut Kocagöz: Antalya - Kepez Belediye Başkanı • İzzet Demircioğlu: Ankara - Ayaş Belediye Başkanı

CANDAN YÜCEER'İN İSTİFA SÜRECİ...

Listede en çok dikkat çeken isimlerden biri olan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, 24 Ağustos 2026'da uzun yıllar siyaset yaptığı CHP'den ayrılarak Özgür Özel liderliğinde kurulan YENİ Parti'ye katılmıştı.

Ancak Yüceer'in bu siyasi yolculuğu kısa sürdü.

Yüceer, 7 Kasım'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla YENİ Parti'den de istifa ettiğini duyurmuştu...

Yüceer'in istifasının ardından AKP'ye geçeceği yönündeki iddialar da hız kazandı.

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre de bu yönde duyumlar aldıklarını doğruladı.