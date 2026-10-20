Niğde’nin Yukarı Kayabaşı Mahallesi Süleyman Fethi Caddesi’nde bulunan bir erkek kuaföründe 17 Ekim’de meydana gelen akılalmaz olayda, işletme sahibi S.G. ile iş yerinde çırak olarak çalışan 15 yaşındaki Y.E.D. ve arkadaşı arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

DEMİR SOPA VE SÜPÜRGE SAPIYLA DÖVÜP TUVALETE KİLİTLEDİ

Büyüyen tartışmada gözü dönen berber S.G., iddiaya göre 2 çocuk çırağını demir sopa ve tahta süpürge sapıyla acımasızca darbetti. Ardından çocukları tuvalete kilitleyen S.G., onları zorla temizlik yapmaya zorladı. Dehşet anlarının ardından temizliği bitirip serbest kalan çocuklar, eve giderek durumu ailelerine anlattı.

Çocuklarını hemen hastaneye götürerek darp raporu alan aileler, vakit kaybetmeden polise giderek berber S.G.'den şikayetçi oldu.

SERBEST BIRAKILMIŞTI, SAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Şikayet üzerine polis ekiplerince gözaltına alınan berber S.G., adliyeye sevk edildi ancak çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Vicdanları yaralayan serbest kalma kararına Cumhuriyet Savcısı derhal itiraz etti.

İtirazın kabul edilmesinin ardından harekete geçen polis ekipleri, berber S.G.'yi yeniden gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelinin bugün yeniden adliyeye sevk edileceği öğrenildi.