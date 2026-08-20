Faizsiz evlilik kredisinde gelir sınırı artırılarak kapsama giren kişi sayısı genişletildi.

Yeni düzenlemeyle birlikte başvuru tavanı brüt asgari ücretin 2,5 katına çıkarılırken, geri ödeme dönemine çocuk sayısına bağlı taksit erteleme ve borç silme mekanizmaları eklendi.

KREDİ TUTARLARI YAŞ GRUPLARINA GÖRE BELİRLENİYOR

Güncellenen başvuru esaslarına göre kredi miktarı çiftlerin yaşlarına göre değişiklik gösteriyor.

Her iki eşin de 18-25 yaş aralığında olması halinde 250 bin lira kredi imkânı sağlanıyor. Eşlerden birinin 26-29 yaş aralığında bulunması durumunda ise kredi tutarı 200 bin lira olarak uygulanıyor.

Toplam 48 ay vadeli olarak kurgulanan destek paketinde ilk 24 ay boyunca herhangi bir geri ödeme alınmıyor. İki yıllık ödemesiz dönemin ardından kalan tutar, sonraki 24 ayda eşit taksitler halinde tahsil ediliyor.

İLK ÇOCUKTA ERTELEME, İKİNCİ ÇOCUKTA BORÇ SİLME

Kredinin geri ödeme aşamasında aile yapısındaki değişime bağlı olarak farklı finansal kolaylıklar devreye giriyor.

Geri ödeme süreci devam ederken ilk çocuğun dünyaya gelmesi durumunda taksit ödemeleri bir yıl süreyle erteleniyor. İkinci çocuğun doğması halinde ise kalan kredi borcunun tamamı silinerek karşılıksız hibeye dönüştürülüyor.

BAŞVURU VE YARARLANMA ŞARTLARI

Sadece bir kez kullanılabilen faizsiz evlilik kredisi başvuruları dijital platformlar üzerinden gerçekleştiriliyor. Desteğin hesaba aktarılabilmesi için resmi nikâhın kıyılmış olması ve nikâh öncesinde düzenlenen evlilik eğitimi programının tamamlanması şartı aranıyor.'