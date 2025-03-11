

Çin'deki Soochow Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada, 2 çocuklu kadınların ruh sağlıklarının daha iyi olduğu ortaya çıktı. İngiltere'de 55 binden fazla kadın incelendi.

İncelemeler sonucunda, çocuk sahibi kadınların bipolar bozukluğu ve depresyon geliştirme riskleri çocuk sahibi olanlara oranla yüzde 30 daha düşük çıktı. Detaylı araştırma sonucunda ise çocuk sayısının yükselmesi koruyucu etkinin daha da güçlendiği görüldü.

Kadınların 2 çocuk sahibi olduktan sonra duraklama dönemine girdiği belirtildi. Araştırma ekibi ise, bu durumun bazı ruhsal rahatsızlıkları aza indirebileceğini kaydetti.

DOĞUM ORANI DÜŞTÜ, RUHSAL BOZUKLUKLAR ARTTI

Affective Disorders Dergisi'nde yayınlanan bir makalede, "Canlı doğumlar, bipolar bozukluğa ve majör depresyona karşı bağımsız bir koruyucu faktördür. Kadının ruh sağlığı açısından iki canlı doğum yapmak en iyisi olabilir." ibaresi yer alıyor.

Diğer bir bulgu ise doğurganlık oranının düşmesiyle beraber ruhsal bozuklukların artması da paralelelik göstermişti. Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) rakamlarına göre, İngiltere'de 16-29 yaş aralığındaki kadınların üçte birinden fazlası orta düzeyden depresif semptomlar yaşıyor.

HORMANLAR BEYİN FONKSİYONLARINI İYİLEŞTİRİYOR

Araştırmacılar bunun 2 nedeni olabileceğini söylüyor. Bunlardan biri, hamilelik döneminde yaşanan hormonal değişiklikler, özellikle östrojen ve progesteron düzeylerindeki artışlar nedeniyle canlı doğum yapmanın bipolar bozukluk ve majör depresyona karşı koruyucu olabileceği belirtildi. Bu hormonların beyin fonksiyonlarını iyileştirdiği ve vücudun ruh hali ve bilişle bağlantılı sistemlerini düzenlemeye yardımcı olduğu biliniyor.

İKİNCİ ÇOCUK KOLAY YÖNETİLEBİLİYOR

Ayrıca, anne-çocuk bağının kurulması ve doğumdan sonra yeni doğan bebeğe bakılması, anne dopamin ödül sistemini uyararak duygusal doyum sağlıyor ve depresyon riskini azaltıyor. Kadınların ikinci çocuğa sahip olduklarında anneliğin getirdiği zorunluluklara daha etkili bir şekilde uyum sağlayabilecekleri de ifade edildi.

Araştırma ekibi, ilk çocuğun stres ve uyum süreciyle karşılaştırıldığında, ikinci doğumun psikolojik zorluklarının genellikle daha kolay yönetilebildiğini söyledi.