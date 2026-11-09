Kayseri'de bulunan ve Türkiye'nin siyasi tarihinde önemli isimlerin eğitim gördüğü Kayseri Lisesi, yetiştirdiği devlet adamlarının yanı sıra Millî Mücadele yıllarında yaşananlarla da dikkat çekiyor. İki cumhurbaşkanının ve çok sayıda eski bakanın eğitim aldığı okul, Sakarya Meydan Muharebesi sırasında son sınıf öğrencilerinin cepheye gitmesi nedeniyle bir dönem mezun veremedi.

İKİ CUMHURBAŞKANI AYNI OKULDAN ÇIKTI

Kayseri Lisesi, Türkiye'nin devlet yönetiminde önemli görevler üstlenen birçok ismin eğitim hayatında yer aldı. Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, 1945 yılında bu okuldan mezun oldu. Türkiye'nin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de 1968 yılında Kayseri Lisesi'ni bitirdi.

Okulun tanınmış isimleri arasında eski Genelkurmay Başkanı ve Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar da bulunuyor. Akar, eğitim hayatının iki yılını Kayseri Lisesi'nde geçirdi.

ÇOK SAYIDA BAKAN YETİŞTİRDİ

Kayseri Lisesi'nin mezunları arasında farklı dönemlerde bakanlık görevlerinde bulunan isimler de yer alıyor. Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, eski İçişleri Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu, Korkut Özal, Mehmet Yazar ve Sadettin Bilgiç okulun tanınan mezunları arasında gösteriliyor.

Öte yandan Kayseri Lisesi için kaynaklarda en az 12 eski bakanın adı geçiyor.

SAKARYA SAVAŞI'NDA ÖĞRENCİLER CEPHEYE GİTTİ

Okulun tarihindeki en dikkat çekici olaylardan biri ise Millî Mücadele döneminde yaşandı. Sakarya Meydan Muharebesi sırasında Kayseri Lisesi'nin son sınıf öğrencileri cepheye katılmak üzere okuldan ayrıldı.

Öğrencilerin cepheye gitmesi nedeniyle okul, 1920-1921 eğitim öğretim yılında mezun veremedi. Bu olay, Kayseri Lisesi'nin yalnızca yetiştirdiği isimlerle değil, Millî Mücadele döneminde yaşadığı fedakârlıkla da anılmasını sağladı.