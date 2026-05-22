Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasının ardından, dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağı konusu izleyiciler arasında gündem oldu. Bayrama denk gelen günlerde bazı dizilerin yayınlarının durdurulacağı kesinleşirken, tatilin diğer günlerinde de benzer iptallerin olabileceği belirtildi. ATV'NİN İKİ DİZİSİ YAYIN AKIŞINDAN ÇIKARILDI İlk iptal kararı ATV’den geldi. Kanalın yayın akışında yer alan Kuruluş Orhan ve A.B.İ. dizileri bayram haftası programından çıkarıldı. Buna göre, Kuruluş Orhan bayram sonrasında final bölümüyle ekrana gelecek, A.B.İ. ise sezon finaliyle izleyici karşısına çıkacak.

