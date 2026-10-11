ABD’nin Tennessee eyaletinde 30 Eylül günü gerçekleştirilen ve infaz sistemini felç eden başarısız idam girişiminin ardından yeni gelişmeler yaşandı. 1995 yılında henüz 18 yaşındayken sınıf arkadaşı Colleen Slemmer’ı öldürmekten suçlu bulunarak ölüm cezasına çarptırılan Christa Pike, 2 doz ölümcül ilaç verilmesine rağmen yaşamını yitirmemişti.

HASTANEDEKİ TEDAVİSİ TAMAMLAMDI, HÜCRESİNE DÖNDÜ

2 doz zehirli iğneye rağmen kalbi durmayan ve apar topar cezaevi dışındaki tam teşekküllü bir sağlık kuruluşuna kaldırılan kadın mahkumun tedavisi tamamlandı. Pike, taburcu edilerek 30 yılı aşkın süredir kaldığı cezaevine yeniden nakledildi.

Sağlık yetkilileri, Pike’ın iyileşme sürecinin yakından izleneceğini, maruz kaldığı yüksek doz kimyasalların olası uzun vadeli beyin ve bilişsel hasarlarının tespit edilmesinin ise aylar alabileceğini vurguladı.

EYALETTEKİ TÜM İNFAZLAR DURDURULDU

Tıp dünyasında ve hukuk camiasında geniş yankı uyandıran fiyasko üzerine Tennessee Valisi Bill Lee soruşturma talimatı verdi. Olayın arkasındaki teknik ve tıbbi ihmaller araştırılırken, eyalette yılın geri kalanı için planlanan tüm idam infazları inceleme tamamlanana kadar durduruldu.