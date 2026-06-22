Endonezya'nın Batı Java (Bandung) bölgesinde faaliyet gösteren ve Nike ile Puma gibi dünya devlerine ayakkabı üreten Feng Tay Indonesia Enterprises şirketinde yaklaşık 4.000 işçi, yeni sipariş eksikliği ve hammadde krizi nedeniyle zorunlu izne çıkarıldı.

17 bin çalışanın olduğu dev tesis alarm veriyor

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun çalışma ve işçi refahı danışmanı Said Iqbal tarafından pazar günü yapılan açıklamada, krizin boyutları gözler önüne serildi.

Zorunlu izne gönderilen 4.000 işçi, fabrikanın yaklaşık 14.000 ila 17.000 kişiden oluşan toplam iş gücünün çok önemli bir bölümünü temsil ediyor.

İşçiler, ellerindeki mevcut Nike sipariş partilerini tamamladıktan sonra evlerine gönderildi.

Şirketin elinde, üretimin devam etmesini sağlayacak bir sonraki sipariş paketine dair henüz net hiçbir bilgi bulunmuyor.

Orta Doğu’daki çatışmalar tedarik zincirini vurdu

Danışman Said Iqbal, fabrikadaki krizin sadece sipariş eksikliğinden kaynaklanmadığını, arkasında derin bir lojistik krizi olduğunu belirtti.

Daha önce hammaddeler doğrudan Nike aracılığıyla fabrikaya ulaştırılırken, yeni düzenlemeyle tedarik süreci üçüncü taraf şirketlere devredildi. Tam da bu geçiş döneminde, Orta Doğu’da yaşanan çatışmalar ve küresel lojistik hatlarındaki aksaklıklar, ham maddelerin Endonezya'ya ulaşmasını neredeyse imkansız hale getirdi. Dağıtım ağının felç olması, fabrikanın operasyonel gücünü tamamen tüketme noktasına getirdi.

Hükümet devrede: "Toplu işten çıkarma istemiyoruz"

Durumun kalıcı bir iş kaybına dönüşmesini engellemek için Endonezya hükümeti acil eylem planı başlattı.

Cumhurbaşkanı danışmanı Iqbal, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Eğer işçiler halihazırda evlerine gönderilmişse, tecrübelerimize dayanarak söylüyoruz ki büyük ölçekli işten çıkarma riski tavan yapmış demektir. Cumhurbaşkanımız Prabowo Subianto toplu işten çıkarmalara kesinlikle karşı. İnsanların işlerini korumasını istiyor."

Krize çözüm bulmak ve hükümetin ne tür destekler (teşvik, lojistik kolaylık vb.) sağlayabileceğini belirlemek amacıyla, Çalışma Bakanlığı yetkilileri ve işçi sendikası temsilcileri Feng Tay fabrikasına acil bir inceleme ziyareti gerçekleştirecek.

Feng Tay Group Hakkında

Tayvan merkezli dev Feng Tay Group'un bir parçası olan şirket, 1992 yılından beri Endonezya'da üretim yapıyor. Bandung bölgesinde 32 hektarlık devasa bir alana yayılan tesis, yaklaşık 16.000 kişiye istihdam sağlayarak bölge ekonomisinin en büyük can damarlarından biri konumunda bulunuyor.