Dünya savaşlarında önemli bir rol oynayan Almanya, kapsamlı bir askeri yeniden yapılanma programı başlattı. Hazırlanan bütçe planına göre ülkenin savunma harcamalarının 2029 yılına kadar yüzde 70'ten fazla artarak Fransa ve Birleşik Krallık'ın seviyesini aşması bekleniyor.

Maliye Bakanı Lars Klingbeil tarafından sunulan bütçe taslağına göre Almanya'nın savunma harcamalarının bu yıl yaklaşık 95 milyar euro olması, 2029'da ise 162 milyar euroya yükselmesi öngörülüyor.

Artış, Avrupa'da değişen güvenlik koşulları ve Rusya kaynaklı tehditlere ilişkin endişelerin arttığı bir dönemde gündeme geldi. Şansölye Friedrich Merz liderliğindeki hükümetin planında, Ukrayna'ya yapılacak yıllık yaklaşık 8,5 milyar euroluk askeri yardım da yer alıyor. Ana savunma harcamalarının ise gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 3,5'ine çıkarılması hedefleniyor.

Almanya Avrupa'nın en büyük askeri bütçesine hazırlanıyor

Planın hayata geçmesi halinde Almanya, Avrupa'da savunmaya en fazla kaynak ayıran ülkelerden biri haline gelecek.

Fransa, 2030 yılına kadar savunma harcamalarını GSYİH'nin yüzde 3 ila 3,5'i seviyesine çıkarmayı hedeflerken, Birleşik Krallık'ın da 2029 sonrasında yüzde 3 seviyesine ulaşması planlanıyor.

NATO'nun yeni savunma harcaması hedefi ise GSYİH'nin yüzde 5'i olarak belirlendi. Bu oranın yüzde 3,5'inin doğrudan savunmaya, yüzde 1,5'inin ise askeri altyapı ve siber güvenlik gibi alanlara ayrılması öngörülüyor.

Almanya'nın planı, ülkenin uzun yıllardır izlediği mali disiplin politikasında önemli bir değişime işaret ediyor. Savunma bütçesindeki artışın, Almanya'nın NATO içerisindeki rolünü ve Avrupa'nın güvenlik politikalarındaki ağırlığını da artırması bekleniyor.

Yeniden silahlanmanın maliyeti ne olacak?

Savunma harcamalarındaki bu büyük artış, Almanya'nın kamu maliyesinde yaptığı anayasal değişikliklerin ardından mümkün hale geldi. Son düzenlemeyle borçlanma kuralları gevşetilirken, ülkenin önümüzdeki 10 yıl içinde savunma ve altyapı yatırımları için 1 trilyon euroya kadar ek borçlanmasının önü açıldı.

Almanya'nın bütçe açığının bu yıl 82 milyar euroya, 2029'da ise yaklaşık 126 milyar euroya ulaşması bekleniyor. Hükümet ise savunma ve altyapı yatırımlarındaki artışın aynı zamanda ekonomik büyümeyi desteklemesini umuyor.

Yeni harcama planının yaklaşık 24 milyar euroluk bölümünün 2026'da kullanılması bekleniyor. Bu dönem, eski Şansölye Olaf Scholz'un Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından 2022'de oluşturduğu 100 milyar euroluk özel savunma fonunun kaynaklarının tükenmesinin beklendiği döneme denk geliyor.

Almanya'nın savunma bütçesindeki bu hızlı yükseliş, ülkenin Avrupa güvenlik politikasındaki konumunda da önemli bir değişimin habercisi olarak değerlendiriliyor.