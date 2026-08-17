

İtalya’nın Sicilya Adası’nda satışa çıkarılan bir ev, fiyatıyla dikkat çekti. Bisacquino kasabasında bulunan 3 katlı müstakil ev için 15 bin euro, yani yaklaşık 834 bin TL fiyat biçildi. Ev, Türkiye’de ikinci el otomobil fiyatlarıyla karşılaştırılınca dikkat çekti.

3 KATLI EVDE NELER VAR?

Satışa çıkarılan evin zemin katında 3 ayrı depo bulunuyor. Birinci katta ise yatak odası, mutfak, balkon ve tuvalet yer alıyor. Binanın en üst katında bulunan çatı katı ise yeni sahibinin isteğine göre dönüştürülmeye hazır durumda.

834 BİN TL’YE EV Mİ, OTOMOBİL Mİ?

Yaklaşık 834 bin TL’lik fiyat, Türkiye’de birçok bölgede ikinci el otomobil almak için değerlendirilebilecek bir bütçeye denk geliyor. Sicilya’daki 3 katlı müstakil ev ise aynı bütçeyle farklı bir seçenek sunuyor.