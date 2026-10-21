İngiltere’de etkili olması beklenen Storm Austen fırtınası öncesinde vatandaşlara elektrik kesintilerine karşı hazırlıklı olma çağrısı yapıldı. Kuvvetli rüzgarların ulaşımda aksamalara, elektrik kesintilerine ve bazı bölgelerde hayati tehlikeye yol açabileceği belirtildi.

İngiltere’nin güneyi ve Galler’de çok sayıda bölgede kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı yapılırken, bazı bölgeler için daha yüksek seviyeli uyarılar yayımlandı. Rüzgar hızının özellikle kıyı kesimlerinde saatte 110 kilometreyi aşabileceği bildirildi.

YEDEK PİLLER VE TAŞINABİLİR ŞARJ CİHAZLARI BULUNDURUN UYARISI

Olası elektrik kesintilerine karşı vatandaşlara el feneri, AA ve AAA tipi yedek piller ile cep telefonları için taşınabilir şarj cihazı bulundurmaları önerildi.

Elektrik kesintisi sırasında güncel duyuruları takip edebilmek için pille çalışan radyo bulundurulması ve elektrik gerektirmeden tüketilebilecek gıdaların stoklanması da tavsiye edildi.

Uzmanlar, fırtınanın cuma günü etkisini göstermesinin beklendiğini belirterek vatandaşları hava durumu uyarılarını takip etmeye ve olası kesintilere karşı önlem almaya çağırdı.

TÜRKİYE İÇİN DE UYARI YAPILDI

Türkiye’de de sonbahar ve kış aylarında etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtınalar, bazı bölgelerde elektrik kesintilerine ve ulaşımda aksamalara neden olabiliyor. Uzmanlar, olası kesintilere karşı el feneri, yedek pil, taşınabilir şarj cihazı ve elektrik gerektirmeyen temel gıdaların evde bulundurulmasını öneriyor.