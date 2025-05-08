Salı günü MHP lideri Devlet Bahçeli'yi konutunda ziyaret eden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 'süreç' açıklaması geldi.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Erdoğan, AKP Genel Merkezi'nde bazı bakan ve milletvekilleri ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda "Terörsüz" Türkiye sürecine yönelik açıklamalarda bulunup, hassasiyet vurgusu yaptı.

"2 HAFTA İÇİNDE SÜREÇ NETLEŞECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin 2 hafta içinde netlik kazanacağını söyleyerek, “Süreci, MHP ile beraber dikkatle takip ediyoruz. Süreç, inşallah hedefe ulaşacaktır. Cumhur İttifakı olarak, birlik beraberlik içerisinde memleketimizin sorunlarını çözmeye gayret edeceğiz. Ne şehit yakınlarını ne de gazileri rencide edecek hiçbir davranış içinde olmayız. 2 hafta içinde süreç netleşecek. Sizde sürece katkı verin vatandaşa sahada süreci iyi anlatın" dedi.

BAHÇELİ İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Erdoğan salı günü, sürpriz bir ziyaret ile Bahçeli'yi konutunda ziyaret etmişti.

Görüşmede Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı çağrının ardından başlayan yeni 'sürecin' de konuşulduğu belirtiliyor.