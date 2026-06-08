iPhone kullanıcılarının bitmek bilmez çilesi olan pil ömrü, görünüşe göre Apple'ın radarına girdi. En güncel iPhone 17 Pro modellerinde bile batarya performansı açısından pek çok kişiyi tatmin etmeyi başaramayan iOS 26 sürümünün ardından, teknoloji devinden radikal bir hamle geliyor.

Merakla beklenen iOS 27 güncellemesine dair sızdırılan son dakika bilgileri, akıllı telefon dünyasında kartların yeniden dağıtılacağını gösteriyor. Apple, yeni işletim sistemiyle parıltılı görsel yenilikler yapmak yerine, sistemin derinliklerine inerek doğrudan batarya ömrünü uzatmaya odaklanacak.

ESKİ KODLAR ÇÖPE GİDİYOR

The Mac Observer'ın aktardığı kulis bilgilerine göre Apple mühendisleri, iOS 27'de arka plan uygulamalarının çok daha verimli çalışması için eski sistem kodlarını tek tek ayıklıyor. Yazılımın temelinde yapılacak bu büyük temizlik, günlük basit görevler esnasında iPhone işlemcisinin (CPU) üzerindeki gereksiz yükü tamamen kaldıracak.

İş yükünün azalması doğrudan güç verimliliğine yansıyacak ve bu da bataryanın çok daha geç tükenmesini sağlayacak. Mühendislerin tahminleri ise oldukça iddialı: Bu derin sistem değişiklikleri, kullanıcılara tek şarjla 1 ila 2 saat arasında ek aktif ekran süresi sunabilir.

CEBİNİZDEN PARA ÇIKMADAN TELEFONUNUZ YENİLENECEK

Eski kodların temizlenmesiyle cihazın daha az ısınması ve daha akıcı çalışması, kullanıcıların telefonu yenileme ihtiyacını erteleyecek. Bu durum, cebinden para çıkmadan telefonunu "yenilemek" isteyenler için devrim niteliğinde bir adım.

BÜYÜK GÜN GELDİ ÇATTI

Peki bu tarihi güncelleme ne zaman hayatımıza girecek? iOS 27, 8 Haziran'daki WWDC26 etkinliğinde resmi olarak tanıtılacak ve hemen ardından geliştiriciler için ilk beta sürümleri yayınlanacak. Ancak uzmanlar uyarıyor: İlk beta sürümlerinde hata payı yüksek olduğundan, telefonunuza ilk gün bu ayarı yüklediğinizde pil performansında artış yerine düşüş görmek şaşırtıcı olmaz. Asıl stabil performans, Eylül ayında yayınlanacak final sürümüyle netleşecek.

TÜRKİYE'DEKİ İPHONE SAHİPLERİNE İLAÇ GİBİ GELECEK

iOS 27'nin vaat ettiği bu devasa pil süresi artışı, yüksek telefon fiyatları düşünüldüğünde Türk kullanıcılar için adeta ilaç gibi gelecek.

Güncellemenin Türkiye fiyatı veya ek bir ücreti tabii ki yok; Apple'ın geleneksel politikası gereği bu güncelleme, desteklenen tüm iPhone modellerine ücretsiz olarak sunulacak ve Eylül ayında tüm dünyayla aynı anda Türkiye'de de indirilebilir olacak.

Elinizdeki telefonu değiştirmeden, sadece 2 gün sonra tanıtılacak bu yeni yazılım stratejisiyle, akşam eve dönerken "şarjım bitecek mi" endişesi yaşamaya artık bir son vereceksiniz.