12 Ağustos 2026 tarihinde, nadir görülen üç farklı astronomi olayı aynı güne denk gelecek. Dünya genelinde takip edilecek gelişmeler kapsamında tam Güneş tutulması, Perseid meteor yağmuru zirvesi ve altı gezegenin hizalanması gerçekleşecek.

TAM GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENMEYECEK

Yılın tek tam Güneş tutulması Grönland, İzlanda, Kuzey Rusya ve İspanya hatları üzerinden takip edilebilecek. Tutulma saatlerinin Türkiye'deki Güneş batımına denk gelmesi nedeniyle söz konusu doğa olayı Türkiye sınırları içerisinden görülemeyecek.

PERSEİD METEOR YAĞMURU ZİRVE YAPACAK

Her yıl ağustos ayında gerçekleşen Perseid meteor yağmuru, 12 Ağustos’u 13 Ağustos’a bağlayan gece en yoğun dönemine ulaşacak. Ay’ın Yeni Ay evresinde bulunması sebebiyle gece saatlerinde gökyüzü karanlık bir yapıya sahip olacak. Işık kirliliğinden uzak alanlarda, gece yarısından itibaren saatte onlarca meteorun geçişi çıplak gözle takip edilebilecek.

ALTI GEZEGEN DOĞU UFKUNDA HİZALANACAK

Aynı gece sabaha karşı gün doğumundan önceki saatlerde Merkür, Venüs, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün gökyüzünde aynı zaman diliminde sıralanacak. Gezegen geçidi olarak adlandırılan bu dizilimde Jüpiter, Venüs, Mars ve Merkür doğu ufkunda çıplak gözle izlenebilirken; sönük kalan Uranüs ve Neptün’ün tespiti için teleskop veya dürbün gibi optik donanımlar gerekecek.