Havuz başındaki köpük partisinde çekilen görüntüleri sosyal medyada kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşan 20 yaşındaki "Aora DJ", hakkında merak edilenleri anlattı. Görüntülerin iki gün içinde 100 milyondan fazla izlenmesinin ardından dünya genelinde tanınan genç DJ, yaşadığı sürecin kendisi için de şaşırtıcı olduğunu söyledi.

Sosyal medya hesaplarının kısa sürede yoğun ilgi gördüğünü belirten Aora DJ, viral olan görüntülerin ulaştığı noktaya hâlâ inanamadığını ifade etti. Genç DJ, kendisini "Aora DJ" adıyla tanıttığını ve 20 yaşında olduğunu belirterek, yaşanan gelişmelerin beklemediği kadar büyük bir etki yarattığını söyledi.

ELEŞTİRİLERE 'GÜLÜP GEÇİYORUM' DEDİ

Viral görüntülerin ardından özellikle bazı erkek sosyal medya kullanıcılarından gelen olumsuz yorumlara da değinen Aora DJ, başlangıçta bu eleştirilerden etkilendiğini ancak zamanla yaklaşımını değiştirdiğini dile getirdi.

Genç DJ, "Başta bunları okuduğumda beni çok üzüyordu ama sonunda artık gülüp geçiyorum" diyerek, sosyal medyadaki olumsuz yorumları artık eskisi kadar önemsemediğini ifade etti.

Aora DJ, kısa sürede elde ettiği tanınırlığın kendisine özgürlüğünü ve kendini ifade etme biçimini daha açık şekilde ortaya koyma fırsatı verdiğini belirterek, yaşadığı süreçten mutlu olduğunu söyledi.

Popülerliğinin kendisi açısından olumlu bir anlam taşıdığını dile getiren genç DJ, yaşadığı deneyimin kadınların kendilerini özgürce ifade edebilmesi açısından da bir mesaj içerdiğini savundu.

Aora DJ, bu durumdan gurur duyduğunu belirterek, kadınların kim olduklarından bağımsız olarak kendilerini oldukları gibi kabul edebilmelerinin ve özgürce yaşayabilmelerinin önemli olduğunu ifade etti.

Sosyal medyada kısa sürede küresel bir fenomene dönüşen Aora DJ'in görüntüleri, farklı platformlarda milyonlarca kez paylaşılırken, genç DJ'in açıklamaları da viral görüntülerin ardından gündeme gelen tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı.