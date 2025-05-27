İstanbul'un Maltepe ilçesinde 2 gündür kendisinden haber alınamayan 17 yaşındaki Mustafa Altundere’nin cansız bedeni, Başıbüyük Ormanı’nda bulundu. Çevredeki vatandaşların hareketsiz bir kişi fark etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı incelemede, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaparken, yapılan kimlik tespitinde cesedin kayıp olarak aranan Mustafa Altundere’ye ait olduğu tespit edildi. Altundere’nin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturmasını derinleştirirken, gençle ilgili son olarak ailesiyle görüştüğü ve evden ayrıldıktan sonra haber alınamadığı öğrenildi.

OTOPSİ SONUCU BEKLENİYOR

Başıbüyük Ormanı çevresinde inceleme yapan ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını ve görgü tanıklarının ifadelerini topluyor. Genç yaşta hayatını kaybeden Mustafa’nın ölümüyle ilgili otopsi raporu beklendiği ve kesin ölüm nedeninin burada netlik kazanacağı bildirildi.